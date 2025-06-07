زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب ضواحي مدينة دزفول جنوب غرب ايران

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، ان الزلزال وقع على عمق 9 كيلومترات من سطح الارض.

وسُجِّل الزلزال عند خط الطول 50.267 درجة شرقًا وخط العرض 30.452 درجة شمالًا.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن أضرار جراء الزلزال.

وتُعد سردشت إحدى المناطق الجبلية والمديريات التابعة لمدينة دزفول في شمال خوزستان ، على طول سلسلة جبال زاغروس.

تقع بلدة سردشت على بعد حوالي 45 كيلومترًا شمال شرق مدينة دزفول وعلى بعد حوالي 200 كيلومتر من مدينة أهواز مركز محافظة خوزستان جنوب غرب ايران.

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