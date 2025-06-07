الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة والقدس

وافادت الميادين انه في جنين، أعلنت سرايا القدس–كتيبة جنين أنّ مقاتليها في سرية اليامون تصدّوا لقوات الاحتلال في محور المصرارة، وتمكّنوا من تفجير عبوة ناسفة معدّة مسبقاً في خط سير الآليات العسكرية، إلى جانب إطلاق كثيف للنار على القوة المقتحمة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة اليامون غرب جنين، حيث اندلع اشتباك مسلح عنيف مع المقاومين، تخلّله تفجير عبوة ناسفة بآلية إسرائيلية، وسط توتر أمني واسع.

وفي مدينة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك شرق المدينة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة مع الشبان الفلسطينيين، فيما توغّلت آليات عسكرية في بلدة بيتا واقتحمت محيط جبل صبيح، وسط إطلاق كثيف للنيران.

وفي المنطقة ذاتها، احتجزت قوات الاحتلال 5 شبان فلسطينيين على حاجز صرة غرب نابلس، وسط عمليات تفتيش واستفزازات، بالتوازي مع تكثيف الانتشار العسكري الإسرائيلي غرب المدينة.

أما في رام الله، فأُصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال خلال اقتحام قرية دورا القرع شمال المدينة، في حين اعتدى مستوطنون مسلحون على مدارس في بلدة بيتونيا غرب رام الله.

وامتدت الاقتحامات إلى بلدتي أبو شهيدك وبيرزيت شمال رام الله، حيث داهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين ونفّذت عمليات تفتيش واسعة.

أما في مخيم طولكرم، فواصلت قوات الاحتلال عمليات الهدم لعشرات المباني السكنية والتجارية، تزامناً مع انتشار وحدات راجلة داخل المخيم، ما فاقم من معاناة الأهالي في أول أيام العيد.

كما شنّت قوات الاحتلال حملة اعتقالات ومداهمات واسعة طالت مدناً وقرى الضفة الغربية والقدس، واعتقلت عدداً من المواطنين.

وفي سياق متصل، جدّدت محكمة الاحتلال تمديد اعتقال سناء سلامة زوجة الشهيد الأسير وليد دقّة حتى يوم الأحد المقبل.

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