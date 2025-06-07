٠٧‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٩:١٧ ص
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85854103
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مجزرة في خانيونس واستهداف طالبي مساعدات برفح

٠٧‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٩:١٧ ص
رمز الخبر: 85854103
مجزرة في خانيونس واستهداف طالبي مساعدات برفح

طهران/ 7 حزيران / يونيو/ارنا- يواصل جيش الاحتلال الصهيوني ارتكاب المجازر في قطاع غزة المحاصر، مستهدفا بغارات عنيفة ومتفرقة خيام النازحين وطالبي المساعدات الإنسانية.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصدر في مجمع ناصر الطبي، قوله إن 12 شهيدا وأكثر من 40 مصابا سقطوا، فجر اليوم السبت، في قصف للاحتلال الصهيوني على خيام النازحين غرب مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وخلف عدوان الاحتلال على قطاع غزة في أول أيام عيد الأضحى 33 شهيداً، وفق مصادر طبية، معظمهم إثر استهداف مراكز توزيع مساعدات وخيم نازحين.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: إن الاحتلال الصهيوني ارتكب، أمس الجمعة، مجزرة راح ضحيتها ثمانية فلسطينيين وواحد وستون مصاباً، إثر استهداف مراكز توزيع مساعدات في رفح، جنوب القطاع.

وأضاف: إن المجزرة الجديدة رفعت حصيلة الضحايا الإجمالية لهذه المراكز حتى تاريخ أمس الجمعة إلى 110 شهداء و583 مصاباً، وتسعة مفقودين منذ بدء تشغيلها في 27 مايو/أيار 2025.

انتهی**1426

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