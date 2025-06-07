مجزرة في خانيونس واستهداف طالبي مساعدات برفح

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصدر في مجمع ناصر الطبي، قوله إن 12 شهيدا وأكثر من 40 مصابا سقطوا، فجر اليوم السبت، في قصف للاحتلال الصهيوني على خيام النازحين غرب مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وخلف عدوان الاحتلال على قطاع غزة في أول أيام عيد الأضحى 33 شهيداً، وفق مصادر طبية، معظمهم إثر استهداف مراكز توزيع مساعدات وخيم نازحين.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: إن الاحتلال الصهيوني ارتكب، أمس الجمعة، مجزرة راح ضحيتها ثمانية فلسطينيين وواحد وستون مصاباً، إثر استهداف مراكز توزيع مساعدات في رفح، جنوب القطاع.

وأضاف: إن المجزرة الجديدة رفعت حصيلة الضحايا الإجمالية لهذه المراكز حتى تاريخ أمس الجمعة إلى 110 شهداء و583 مصاباً، وتسعة مفقودين منذ بدء تشغيلها في 27 مايو/أيار 2025.

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