إقامة مهرجان الغدير الدولي الثالث للشعر العربي في محافظة خوزستان

وقال المدير العام للثقافة والإرشاد الإسلامي "حسين براتي"، في محافظة خوزستان، اليوم السبت، في مهرجان الغدير للشعر العربي الفصيح: تعتبر مدينة شادكان مهد الشعر العربي في محافظة خوزستان، وكان شعراء خوزستان العرب أحرارا في تأليف الشعر بعد انتصار الثورة الإسلامية.

وأضاف: يتناول الشعر العربي مجموعة متنوعة من المواضيع، والمحافظة لديها شعراء بارزون في مجال تأليف الشعر العربي التقليدي والفصيح.

وأشار إلى أن إيران على الرغم من تنوعها العرقي واللغوي والعرقي والثقافي، هي صورة جميلة للعلاقة بين الفئات العرقية والثقافات المختلفة، وقال: إن الاستمرارية الثقافية واضحة بشكل خاص فيما يتعلق بالشعر والموسيقى المحلية، بما في ذلك الشعر المحلي أو فرع الشعر العربي في المحافظة، وخاصة مدينة شادكان، التي تتمتع بتاريخ أدبي غني.

وتابع قائلا: استطاعت خوزستان بشعرائها العظماء وأسلوبها وفكرها الفريد أن تجذب انتباه الشخصيات الأدبية داخل البلاد وحتى في البلدان الأخرى وخاصة البلدان العربية.

وقال: إنه يجب أن تقام مثل هذه المهرجانات الأدبية والطقوسية بشكل مستمر في المحافظة، وبما أن هذه المحافظة تتمتع بالمميزات والقدرات في مجال الشعر والأدب العربي، فسيتم تشكيل جمعية للشعر العربي قريبا.

وفي إشارة إلى مشاركة ستة شعراء من العراق واليمن ولبنان وعمان وسوريا والبحرين ومصر إلى جانب شعراء عرب إيرانيين بارزين، قال: إن الشعر العربي الإيراني، وخاصة الشعر الخوزستاني، هو في الأساس شعر يعبر عن مشاعر وتقاليد وثقافة أصيلة لشعب المنطقة، وهو عامل في التقارب بين جميع شرائح الشعب.

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