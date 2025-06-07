تألق كرة القدم الايراني في آسيا

وأرسل الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم"جون ويندسور"، رسالة إلى المسؤولين الإيرانيين أشاد فيها بالجهود المبذولة في هذا المجال وقال: يستحق مشروع كرة القدم الأساسیة الإيرانية الحصول على أعلى مكانة لكرة القدم الشعبية في آسيا.

وجاء في جزء من هذه الرسالة: "يسرنا إعلامكم بموافقة لجنة كرة القدم الأساسية في الاتحاد الآسيوي على طلبكم للانضمام إلى المستوى الذهبي للميثاق الآسيوي لكرة القدم الأساسية. ونرغب في متابعة تطورات برنامج الكرة الأساسية في إيران بشكل دوري وتقديم دعم خاص لهذا المشروع".

یذکر أن وضع قوانين وأنظمة كرة القدم الأساسية في إيران لأول مرة، وتحديث وإعادة صياغة لوائح مدارس كرة القدم وتنظيم المهرجانات في البلاد، وعقد مجموعات عمل متخصصة لكرة القدم الشعبية تضم مدربي مدارس كرة القدم وإعداد المناهج التعليمية والمدرسية، والتعاون مع كرة القدم المصغرة التي سجلت رقماً قياسياً عالمياً بمشاركة 4500 لاعب، كل هذه الإنجازات كانت من بين الأسباب التي دفعت الاتحاد الآسيوي إلى منح إيران العضوية في المستوى الذهبي لكرة القدم الشعبية الآسيوية."

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