٠٧‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٢:١٤ م
رمز الخبر: 85854494
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٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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عراقجي يستقبل نظيره الكازاخستاني

٠٧‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٢:١٤ م
رمز الخبر: 85854494
عراقجي يستقبل نظيره الكازاخستاني

طهران/ 7 حزيران /يونيو/إرنا- استقبل وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، نظيره الكازاخستاني "مراد نورتيليو"، في طهران.

واستقبل عراقجي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية كازاخستان "مراد نورتيليو"، الذي وصل إلى طهران اليوم السبت.

وبحث وزيرا خارجية البلدين خلال اللقاء، القضايا الثنائية والإقليمية وتبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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