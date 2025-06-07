عراقجي يستقبل نظيره الكازاخستاني

واستقبل عراقجي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية كازاخستان "مراد نورتيليو"، الذي وصل إلى طهران اليوم السبت.

وبحث وزيرا خارجية البلدين خلال اللقاء، القضايا الثنائية والإقليمية وتبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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