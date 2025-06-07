أكثر من 30 شهيداً بغارات للاحتلال في غزة

وأفادت ارنا نقلا عن الميادين، بأنّ الطائرات والمدفعية "الإسرائيلية" استهدفت أحياء البلد وبطن السمين والسكة والكتيبة والسطر الغربي وبني سهيلا في خان يونس، جنوبي قطاع غزّة.

واستشهد 8 مواطنين وأصيب آخرون برصاص "جيش" الاحتلال قرب مركز لـ"توزيع المساعدات" غربي رفح، جنوبي القطاع.

كما نفّذت غارات على مخيّم البريج وسط القطاع، وطالت الغارات آلية تابعة لبلدية البريج، ما أسفر عن شهداء وإصابات.

وطال القصف المدفعي الصهيوني اليوم، شمالي مخيّم النصيرات، وسط القطاع.

وفي مدينة غزة شمال القطاع، ارتقى شهيدان اثر قصف "إسرائيلي" على منطقة الصفطاوي شمال المدينة، فيما استهدفت طائرات الاحتلال تجمّعاً للمواطنين في منطقة أبو شرخ غربي مخيم جباليا، شمال شرق مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 3.

وسقطت قذائف على منزل في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة؛ بينما أعلن الدفاع المدني في القطاع، عن أنّ الاحتلال ارتكب مجزرة بحقّ عائلة أبو شريعة نتيجة قصف "إسرائيلي" على منزل مأهول بالمواطنين في منطقة الصبرة في مدينة غزة.

وكذلك، أعلن الدفاع المدني عن استشهاد 116 من منتسبيه منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

الى ذلك، قال مفوّض وكالة "أونروا"، أنّ منع "إسرائيل" دخول الصحافيين الدوليين إلى قطاع غزّة منذ بدء الحرب أمرٌ غير مسبوق في تاريخ النزاعات الحديثة.

بدورها، حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية من التهديدات المباشرة للمناطق المحيطة بالمستشفيات؛ مشيرة إلى أنّ مجمّع ناصر الطبي، الوحيد العامل في محافظة خان يونس مهدّد بالخروج عن الخدمة بعد توقّف المستشفى الأوروبي وصعوبة الوصول لمستشفى الأمل.

انتهی**2054 / ح ع **