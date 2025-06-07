حماس : ارتقاء أكثر من 100 شهيد خلال أول وثاني أيام العيد إمعان في حرب الإبادة

وأكدت الحركة، في بيان اليوم السبت، على "أن تكثيف جيشِ الاحتلالِ الفاشي قصفَه الإجرامي على المنازل المأهولة في مختلف مناطق قطاع غزة، وتصعيده المجازرَ بحق المدنيين الأبرياء، وارتقاءُ أكثر من مئة شهيد خلال أوّل وثاني أيام عيد الأضحى، هو إمعان في حرب الإبادة الوحشية المستمرّة منذ أكثر من عشرين شهراً".

وشددت حماس على، أن "حكومة الاحتلال الفاشي تواصل تحديها السافر للقوانين الدولية والمواثيق والأعراف الإنسانية، وتمعن في ارتكاب المجازر المروعة بحق عائلاتٍ بأكملها".

وأشارت الحركة، إلى الجريمة التي ارتكبتها "إسرائيل" بحق عائلة خضر، التي استشهد منها أكثر من 40 فردًا في أول أيام العيد، بينهم أطباء ومهندسون وأطفال، إثر غارة جوية دمّرت البناية السكنية التي كانوا يتجمّعون فيها.

ودعت حركة حماس، "المجتمع الدولي"، و"الدول العربية والإسلامية، الى التحرّك العاجل لوقف هذه الجرائم الوحشية، والتصدي لسياسة التطهير العرقي التي تنتهجها حكومة الإرهابي نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي) ضد شعبنا، والعمل الجاد على محاسبة قادة الاحتلال مجرمي الحرب على جرائمهم ضد الإنسانية".

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المصدر / الأناضول