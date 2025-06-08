أبو عبيدة محذرًا: الاحتلال يحاصر مكان الأسير تسنجاوكر ولن يستعيده حيًا

وافاد المركز الفلسطيني للاعلام ان أبو عبيدة قال في تغريدة له عبر قناته على التيلغرام “تحت عنوان تحذير عاجل لمن يهمه الامر” أن قوات الاحتلال تحاصر مكاناً يتواجد فيه الأسير “متان تسنجاوكر” ، مضيفاً “نحن نؤكد بشكلٍ قاطعٍ أن العدو لن يتمكن من استعادته حياً”.

وتابع أبو عبيدة : “وفي حال قُتل هذا الأسير خلال محاولة تحريره، فإن جيش الاحتلال سيكون هو المتسبب في مقتله؛ بعد أن حافظنا على حياته مدة عامٍ و8 شهور”.

وتعد والدة الجندي ماتان، عيناف، الأنشط ضمن عائلات الأسرى والمحتجزين والأعلى صوتا ورفضا للحرب.

وسبق أن والدة وجهت تهديدًا صريحًا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال مظاهرة في تل أبيب.

قالت: “إذا عاد ابني في كيس، سأكون كابوسك… بن غفير وسموتريتش حولوك إلى ممسحة أرض، وأنا سأحولك إلى ممسحة حمام”

واتهمت نتنياهو بالتخطيط لإعادة عدد محدود من الأسرى وقتل الباقين عبر الضغط العسكري، معتبرة ذلك انتقامًا شخصيًا منها بسبب مواقفها العلنية المنتقدة له.

وأكدت أن استمرار الحرب والتباطؤ في إبرام صفقة شاملة لتبادل الأسرى يعرض حياة ابنها للخطر، محملة نتنياهو المسؤولية الكاملة عن مصيره.

انتهى ** 2342