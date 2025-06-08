5 شهداء برصاص الاحتلال قرب مركز توزيع المساعدات غربي رفح

وأفادت مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي بوصول خمسة جثامين لشهداء وعدد من المصابين إثر استهداف مباشر من قوات الاحتلال للمواطنين المجوعين أثناء تجمعهم لاستلام المساعدات في منطقة العلم غرب رفح.

واستشهد طفلان ليان الجعب ومؤمن إسماعيل في قصف مماثل على خيام النازحين في المنطقة ذاتها.

كما استشهد عبد العزيز فايز أبو طه، وأصيب أكثر من 30 آخرين، نتيجة قصف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي.

بالإضافة إلى ذلك، ارتقى أربعة شهداء في قصف استهدف خيمة نازحين.

وفي غزة، أصيب عدد من المواطنين جراء قصف استهدف منزلًا قرب مبنى الولادة في مستشفى الشفاء غربي المدينة.

الجمعة الماضية، ارتكب الاحتلال مجزرة مروعة باستهداف منزل لعائلة خضر في جباليا البلد شمال القطاع، مما أسفر عن استشهاد جميع أفراد العائلة، بمن فيهم الأطفال والنساء.

يذكر أن الاحتلال استأنف حربه الإجرامية على غزة منذ 18 مارس ، متجاهلًا اتفاق وقف إطلاق النار الذي استمر 58 يومًا، وبتنصل كامل من التفاهمات التي أبرمت بوساطة دولية.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، خلف العدوان الاسرائيلي أكثر من 175 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى 11 ألف مفقود. كما دمر الاحتلال آلاف المنازل والبنية التحتية في القطاع المحاصر.

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