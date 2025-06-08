الإيراني "مهدي الفتى" يتوج ببطولة آسیا للجمباز

واختتمت بطولة آسيا للجمباز في كوريا الجنوبية و تمکن اللاعب الإيراني "مهدي الفتي" الذي صنع تاريخًا في رياضة الجمباز من الفوز بالذهبية في هذه المنافسات.

وسجل مهدي الفتی 14.5 نقطة في نهائيات بطولة آسیا للجمباز بكوريا الجنوبية وحصل على الميدالية الذهبیة في هذه المنافسات.

وتعتبر الميدالية الذهبية التي حصل عليها مهدي الفتي هي الميدالية الذهبية الأولى في تاريخ الجمباز الإيراني في بطولة آسيا.

كان الفتي قد أصبح في السابق أحد صناع التاريخ في الرياضة في ايران بفوزه بالميدالية الفضية في دورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو والحصول على حصة أولمبية و تأهل إلى النهائي الأولمبي.

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