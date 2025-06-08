حركة الجهاد الإسلامي: استهداف الاحتلال للقادة لن يزيد الشعب الفلسطيني إلا ثباتا وعزيمة

وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في بيان لها، "أننا ننعى الشهيدين الأمين العام لحركة المجاهدين، الشيخ "أسعد عطية أبو شريعة"، وأخيه القائد "أحمد عطية أبو شريعة"، اللذين ارتقيا مع عدد كبير من أفراد عائلتهما بقصف الاحتلال للمناطق السكنية في غزة".

وأضافت الحركة: "أمضى القائدان مسيرة طويلة من الجهاد والثبات والفداء في مقارعة الاحتلال، قدما خلالها العديد من التضحيات الكبيرة، وأبديا ثباتا وعزما وصدقا وفاء لعقيدتهما ونصرة لشعبهما".

وأكدت على "أن استهداف الاحتلال المجرم للقادة لن يزيد شعبنا إلا ثباتاً وعزيمة على مواصلة طريق المقاومة والدفاع عن شعبنا وأرضنا".

ونعت حركة المجاهدين مساء أمس السبت، أمينها العام ومؤسسها والقيادي العام لجناحها العسكري، الشيخ "أسعد عطية أبو شريعة"، وأخيه القائد "أحمد عطية أبو شريعة"، اللذين ارتقيا مع عدد كبير من أفراد عائلتهما إثر غارة جوية لطيران الاحتلال استهدفت حي الصبرة جنوب غزة.

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