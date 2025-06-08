مساعد وزير الخارجية: فضح جرائم أمريكا في حقوق الإنسان من مصاديق جهاد التبيين

وأشار جلال زادة خلال الاجتماع الثاني للمقر المركزي لـ"أسبوع إعادة قراءة وفضح حقوق الإنسان الأمريكية" وإحياء ذكرى شهداء حادثة "7 تير" 28 حزيران/يونيو إلى عنوان "إعادة قراءة وفضح حقوق الإنسان الأمريكية" هو التفسير الدقيق لقائد الثورة الإسلامية، وبعد ذلك أخذ مقر حقوق الإنسان هذه المسألة في الاعتبار، وقال: هذه الاجتماعات ليست مجرد عرض للأحداث. لقد اتخذ الأمريكيون إجراءات قاسية وأحادية الجانب ضد الشعب الإيراني في حوادث مختلفة، وجميعها تتنافى مع حقوقه الإنسانية.

وقال: إن المجتمع اليوم بحاجة إلى التعرف على جرائم أميركا في مجال حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، مضيفا: إن التعريف بهذه الجرائم ومقاومة الشعب الإيراني لها يعد نموذجا للجهاد التبيين.

وأضاف: إن هذه العقوبات القاسية والأحادية الجانب، وخاصة في مجال الطب والعلاج، هي إحدى الحالات التي أخذت في الاعتبار أيضا في تقرير مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "ألينا دوهان".

ولفت إلى أن الداعم الرئيسي للنظام البعثي ​​العراقي خلال الحرب المفروضة على إيران كان الولايات المتحدة، وأن النهج الأميركي المناهض لحقوق الإنسان تكرر في أنحاء العالم، وقال: الجمهورية الإسلامية هي حاملة لواء النضال ضد الاستكبار العالمي.

وفي إشارة إلى زيارته إلى أمريكا اللاتينية الأسبوع المقبل، قال جلال زادة: سألنا عضوا في البرلمان الكوبي: بما أنكم لا تملكون قوة بالوكالة، أو دعمًا من حزب الله، أو إثراء، فما سبب عداء أمريكا لكم؟ فأجاب النائب الكوبي: "إنهم يريدون هويتنا حتى نفكر ونتصرف مثلهم".

وأكد على أن نطاق الكشف الأمريكي عن حقوق الإنسان لا يقتصر على إيران، مضيفا: إن حصر هذه القضية ظلم، ويجب علينا تعريف الجيل الشاب بجميع جوانب حقوق الإنسان الأمريكية.

وأضاف: لا ينبغي النظر إلى أسابيع حقوق الإنسان هذه على أنها مصطنعة، فإبراز هذه الجرائم ومقاومة الشعب الإيراني لها مثال على جهاد التبيين. إذا استطعنا إطلاع المجتمع على حقائق حقوق الإنسان الأمريكية، فسيكون الشهداء راضين عنا.

وعُقد هذا الاجتماع بحضور ومشاركة ممثلي الهيئات والمؤسسات والمنظمات الأعضاء، وعبّر الأعضاء عن آرائهم ومقترحاتهم بشأن فضح حقوق الإنسان الأمريكية.

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