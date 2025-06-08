حرير جرجلان؛ من الشرنقة إلى السجادة التركمانية

طهران/ 8 حزيران / يونيو/ارنا- لقد لعبت زراعة و إنتاج الحرير وهي تراث قديم واقتصادي في منطقة راز وجرجلان بمحافظة خراسان الشمالیة (شمال شرق ایران) دوراً كبيراً في الحد من الحرمان في هذه المنطقة المحرومة، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لمعيشة الناس وثقافتهم. بإنتاجية 42.9 كيلوغرام للصندوق وإنتاج سنوي يبلغ 320 طن من الشرانق الطازجة، تحتل هذه المحافظة المرتبة الأولى في إنتاجية زراعة الشرانق والثالثة في البلاد في الإنتاج. لا يوفر الحرير المنتج في جرجلان مواد خام قيمة لصناعة نسج السجاد في المحافظة فحسب، بل يمنح السجاد التركماني المصنوع يدويًا روحًا فنية وهوية وقد أثار جماله إعجاب الأسواق الأوروبية أيضًا.