انطلاق فعاليات المهرجان الدولي "كرمانشاه العاصمة الثقافية للمدن الآسيوية"

وانطلقت فعاليات المهرجان اليوم الاحد في مدينة كرمانشاه ويستمر ثلاثة أيام، و ذلك بمشاركة ضيوف من مختلف الدول الآسيوية، بما في ذلك ماليزيا، بروناي، أوزبكستان، بنجلاديش، منغوليا، طاجيكستان، سريلانكا.

كما يشارك في المهرجان أيضا الأمين العام لمنتدى رؤساء البلديات الآسيويين ونائب مدير العلاقات الخارجية في اليونسكو ورئيس الجمعيات والأندية في اليونسكو ومدير إدارة العلوم الاجتماعية والإنسانية في اليونسكو ومدير المنظمات الدولية والسفارات في منتدى رؤساء البلديات الآسيويين ورئيس اللجنة الثقافية والاجتماعية في بلدية أصفهان ونائب مدير الثقافة في بلدية أصفهان.

ويقام هذا الحدث الثقافي بهدف التعريف بالمقومات الثقافية والتاريخية والسياحية لمحافظة كرمانشاه على المستوى الدولي ويعتبر من أهم البرامج الثقافية للمحافظة في عام 2025.

وقال الأمين العام لمنتدى رؤساء البلديات الآسيوي "حميدرضا غلامزاده" على هامش الحدث: قرر منتدى رؤساء البلديات الآسيوي اعتبارا من عام 2023 منح ثلاثة ألقاب عاصمة آسيوية لمدن مختارة في مجالات البيئة والسياحة والثقافة. وبناء على ذلك وبعد دراسة المقترحات والقدرات المعلنة، تم اختيار مدينة كرمانشاه عاصمة ثقافية للمدن الآسيوية في عام 2025.

وأكد أنه من المنتظر أن يتم من خلال إقامة المهرجانات مثل "كرمانشاه العاصمة الثقافية للمدن الآسيوية" التعريف بالهوية الثقافية لهذه المدينة أكثر من أي وقت مضى، وستتمكن كرمانشاه من لعب دور مؤثر في تنمية السياحة والصادرات الثقافية ونمو الصناعات الإبداعية.

ويستمر مهرجان "كرمانشاه العاصمة الثقافية للمدن الآسيوية" حتى العاشر من يونيو/حزيران المقبل.

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