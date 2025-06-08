وزير الامن : حصلنا على كنز معلوماتي وستراتيجي للكيان الصهيوني

جاء ذلك في تصريح ادلى به حجة الاسلام خطيب، اليوم الاحد، حول الانباء التي تناولت العملية الاستخباراتية النوعية التي نفذتها ايران ضد الكيان الصهيوني؛ واضاف، ان "القوات الاستخباراتية لدى وزارة الامن، تمكنت بعون الباري تعالى، من الحصول على كنز معلوماتي وستراتيجي تابع لهذا الكيان، وان هذه المعلومات نقلت الى البلاد بعون الله وجهود قواتنا الاستخباراتية".

وردا على سؤال بشأن كمية هذه معلومات و"هل انها تبلغ الاف المستندات والوثائق؟"، قال وزير الامن : ان ما حصل هو حدث استخباراتي كبير جداً، والأمر لا يمكن اختزاله بـالحصول على آلاف الوثائق فقط، بل كما اسلفنا، نحن تمكنا من الحصول على كنز معلوماتي في غاية الاهمية وبما يشمل معلومات ستراتيجية وعلمية.

وعن طبيعة هذه المستندات وهل انها تتعلق بالجانب النووي فسحب؟ اردف حجة الاسلام خطيب : لقد تم العثور على وثائق نووية بامتياز، وايضا على وثائق تخص العلاقات (الإسرائيلية) مع الولايات المتحدة واوروبا وبلدان اخرى، كما حصلنا على وثائق أخرى تعزز قدرات ايران الهجومية.

وحول طرق الكشف عن هذه الوثائق ونقلها إلى داخل البلاد، قال : ان اساليب نقل الوثائق مهمة أيضاً بقدر أهمية الوثائق ذاتها، لذلك اننا نتحفظ على الكشف عن أساليب نقل الوثائق حاليا، وكما كان من الضروري مرور بعض الوقت للكشف عن صلب العملية حتى يتم نقل الوثائق بامان تام إلى داخل البلاد، فمن الطبيعي أن تبقى أساليب النقل سرية ويتم التحفظ عليها وحمايتها.

ومضى الى القول : هذه الأمور لن تُنشر على وجه العجالة، ولكن سنقوم انشاء الله بنشر الوثائق قريبًا.

وفي معرض الاشارة الى طبيعة العملية التي أدت لهذا الانجاز الكبير، أوضح حجة الاسلام خطيب، انه "تم التخطيط لعملية واسعة النطاق، شاملة ومعقدة، بهذا الصدد؛ وذلك بدءأ باختراق المصادر واستقطابها، ثم الوصول إلى المصادر وتوسيع نطاق هذا الوصول؛ مما أتاح لنا اليوم، بفضل الله تعالى، أن نحوز على هذا الكنز المهم في البلاد".

انتهى ** ح ع