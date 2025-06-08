ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 54 الفا و880 شخصا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع

وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم أن من بين الحصيلة 4,603 شهداء، و14,186 إصابة، منذ 18 آذار الماضي، أي بعد استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع وانتهاكه لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار البيان هذا، بأنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الماضية، 108 شهداء، و393 إصابة، نتيجة المجازر والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة، لافتا النظر إلى أن هذه الإحصائية لا تشمل شمال القطاع؛ لصعوبة الوصول إلى الضحايا، إذ ما زال عدد كبير منهم تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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المصدر / وکالة شهاب