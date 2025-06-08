مسؤول : تعاون شنغهاي مع إيران في مكافحة المخدرات يدعم استقرار المنطقة

وأشار "نریماني" اليوم الأحد، إلى حضوره في اجتماعات كبار مسؤولي منظمة شنغهاي للتعاون بمدينة شيان الصينية، قائلا : إن منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) تحظي بقدرة هيكلية قوية لمكافحة المخدرات، لكن هناك تحديات عملية تحد من فعاليتها؛ مبينا أن هذه المنظمة لديها إطار عمل مناسب للتنسيق الإقليمين لكنها لم تتحول بعد إلى آلية فعالة ومتكاملة تماما.

واضاف هذا المسؤول : الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تتحمل تكاليف بشرية ونقدية باهظة لقاء جهودها في مجال مكافحة المخدرات، تتوقع الدعم من منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) في هذه المسيرة، مستخدمة قدراتها السياسية والأمنية والاقتصادية، مؤكدا بان التداعيات الايجابية لهذا التعاون لن تخدم مصالح إيران فحسب، وإنما ستدعم استقرار وأمن المنطقة بأسرها.

وأشار نريماني إلى دور إيران في تعزيز الأمن الإقليمي والتصدي للتهديدات المشتركة (الإرهاب والمخدرات والعقوبات)؛ قائلا : يمكن الارتقاء بمستوى منظمة شنغهاي للتعاون لتتحول الى تكتل قوي في النظام العالمي متعدد الأقطاب.

وفي معرض إشارته إلى السبل الكفيلة بتقديم الدعم من قبل منظمة شنغهاي الى إيران، اوضح ان، تحديد وتفكيك شبكات تهريب المخدرات والعمليات الإرهابية، إجبار طالبان على تدمير مختبرات إنتاج الهيروين والميثامفيتامين، وتوفير وتسهيل الوصول إلى المعدات المتطورة لمراقبة الحدود، هي من بين الأمور التي يمكن لمنظمة شنغهاي للتعاون أن تساعد إيران فيها.

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