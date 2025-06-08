تشويش "إسرائيلي" على سفینة "مادلين" لكسر حصار غزة

وأعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن قطاع غزة، الأحد، أن سفينتها "مادلين" التي تقترب من القطاع المحاصر تواجه تشويشا "إسرائيليا" عدته "خطيرا"، وحذرت من ارتكاب تل أبيب "جريمة حرب بالمياه الدولية" عبر مهاجمة السفينة.

وذكرت اللجنة في منشور عبر حسابها بمنصة "إكس" : يبدو أن "إسرائيل" تشوش على موقع وإشارات زملائنا على سفينة مادلين" ووصفت اللجنة التشويش الصهيوني هذا بأنه "خطير".

وعقب ذلك، خاطبت اللجنة، وزارة الخارجية البريطانية في منشورها، محذرة من أن "إسرائيل" تستعد لارتكاب جريمة حرب وسط المياه الدولية بمهاجمة السفينة.

كما نشرت اللجنة رابطا إلكترونيا لتعقب السفينة والتأكد من مسارها وسلامة ركابها، وطالبت داعميها حول العالم بنشره على نطاق واسع.

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المصدر / الأناضول



