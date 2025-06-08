الفصائل الفلسطينية : مراكز المساعدات في غزة مصائد موت تستهدف الجوعى

وأوضحت "الفصائل" في بيان اليوم الأحد، أن "مراكز توزيع المساعدات الأمريكية تحولت إلى أفخاخ ومصائد للموت تستهدف أبناء شعبنا الجوعى الذين يدفعهم الجوع والعطش للجوء إليها"؛ مؤكدة بأن "تلك المراكز الوهمية تشهد مجازر ومذابح يومية أمام مرأى ومسمع العالم كله".

ودعت الفصائل الفلسطينية، كافة المنظمات القانونية والقضائية الدولية والعربية وكل الأحرار في العالم إلى ملاحقة المؤسسة الأمريكية الأمنية التي وصفتها بأنها "لا إنسانية".

واوضح هذا البيان، بان "مؤسسة غزة الإنسانية المسؤولة عن توزيع المساعدات بقطاع غزة تنفذ دورا أمنيا استخباراتيا مشبوها وتسببت بارتقاء أكثر من 126 شهيدا من أبناء شعبنا الذين يعانون من المجاعة بفعل الحصار الإجرامي الصهيوني".

من جانب اخر، أعلنت مصادر فلسطينية اليوم الاحد، أن الطيران الحربي الصهيوني، قصف مدرستي "الرافعي" و"النقب" في "جباليا البلد" شمالي قطاع غزة بشكل كامل.

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المصدر/ سما





