حماس تُحمّل الاحتلال مسؤولية سلامة متضامني سفينة "مادلين" المتجهة الى غزة

جاء ذلك عقب إيعاز وزير الحرب الصهيوني "يسرائيل كاتس"، للجيش بالتحرك "برا وبحرا وجوا" لمنع وصول السفينة إلى غزة، وفق ما أعلنه في منشور على منصة "إكس".

وصرح القيادي في حركة حماس "باسم نعيم"، في منشور عبر حسابه على فيسبوك اليوم : اننا نحمل قادة الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة المتضامنين الذين يخاطرون بحياتهم نيابة عن البشرية الصالحة، لكسر الحصار الهمجي على غزة.

وأضاف نعيم : تهديدات قادة الكيان لحِراكات كسر الحصار عن غزة، سواء البحرية كسفينة مادلين أو البرية عبر عدة دول، لن تكسر إرادة الأحرار حول العالم في تحقيق هدفهم، ولن يغلب إرادة الحقد والموت والدمار على إرادة الحياة.

وفي وقت سابق من اليوم، صرحت "اللجنة الدولية لكسر الحصار على قطاع غزة"، أن سفينتها "مادلين" التي تقترب من القطاع المحاصر تواجه تشويشا بفعل الكيان الصهيوني، عدته "خطيرا"، وحذرت من ارتكاب "تل أبيب" جريمة حرب بالمياه الدولية عبر مهاجمة السفينة.

من حانبها، ذكرت القناة 12 التابعة للكيان الصهيوني (الأحد)، أن "السلطات الإسرائيلية أجرت مجموعة من الإجراءات تمهيدا لوقف السفينة مادلين، قبل دخولها المياه الإقليمية لغزة بسحبها ونقلها إلى ميناء أسدود على البحر المتوسط".

وفي 2 مايو/أيار الماضي، تعرضت سفينة "الضمير" التابعة هي الاخرى لتحالف كسر الحصار على غزة، هي الاخرى، الى هجوم بطائرة مسيرة أثناء محاولتها كسر الحصار، ما أدى إلى ثقب في هيكلها واندلاع حريق في مقدمتها؛ وفق ما أفادت به مصادر التحالف المنظم للرحلة.

انتهى ** ح ع