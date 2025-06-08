انعقاد الجولة الخامسة من المشاورات السياسية بين إيران وإيطاليا

ونوقشت في هذه الجولة من المشاورات السياسية التي عقدت اليوم الاحد في طهران، مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية، بما في ذلك القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والقنصلية، والقضايا الدولية، من ضمنها المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، والتطورات الإقليمية، وشرح الطرفان وجهات نظرهما ومواقفهما في هذا الصدد.

كما اتفق الطرفان على متابعة بعض القضايا المطروحة وعقد الجولة القادمة من المشاورات السياسية بين البلدين في روما.

والتقى مساعد وزير الخارجية الإيطالي والوفد المرافق له بوزير الخارجية الايراني عباس عراقجي وأجرى معه محادثات.

انتهى ** 2342