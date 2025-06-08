"القسام" تستهدف آلية وتجهز على جنديين إسرائيليَين جنوبي وشرقي غزة

وفي بيانٍ آخر، أكّد مجاهدو القسام الإجهاز على جنديين صهيونيين من المسافة صفر في شارع النزاز شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة في 3 حزيران/يونيو 2025.

من جانبها، عرضت سرايا القدس، مشاهد من كمين استهدفت فيه قوة صهيونية تحصنت داخل منزل مفخخ مسبقاً، تم تفجيره بعبوات وقنابل جرى هندستها عكسياً في تل الزعتر شرق جباليا.

واليوم وقعت ايضا اشتباكات بين المقاومة الفلسطينية، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وتم رصد مروحيات إسرائيلية تنقل جنوداً جرحى، بحسب ما أفادت مواقع فلسطينية.

وكان قد أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، بمقتل 4 من جنوده، بينهم عناصر من لواء "الكوماندوز" ووحدة "يهلوم" الهندسية، في كمين نفّذته المقاومة الفلسطينية داخل مبنى مفخّخ في مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

ووفقاً لما نشرته إذاعة "جيش" الاحتلال، فقد دخلت صباحا وحدة "ماجلان"، ترافقها فرق هندسية من وحدة "يهلوم"، إلى مبنى في خان يونس، وبعد 5 دقائق من دخولهم، انفجرت عبوة ناسفة داخل المبنى، ما أدى إلى انهياره على الجنود.

انتهى ** 2342