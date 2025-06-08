دوري أبطال آسيا لكرة السلة.. "طبيعة" الايراني يفوز على "تشجيانغ" الصيني

وجاءت نتائج الفترات الأربع لهذه المباراة كما يلي: (20-20) و(28-24) و(27-22) و(24-19).

وسيواجه فريق "طبيعة" فريق "بروكنوز" المنغولي في مباراته الثانية غدًا الاثنين. وقد ضمن فريق "طبيعة" الإيراني تأهله إلى الدور ربع النهائي بفوزه في مباراة اليوم.

ووزعت الفرق التسع المنافسة على 3 مجموعات، حيث ضمت المجموعة الأولى فرق "طبيعة" الإيراني، و"تشجيانغ غوانتشا ليونز" الصيني، و"بـرونـكـوز" المنغولي، وضمت المجموعة الثانية فرق "شباب الاهلي" الاماراتي و"اوتسنوميا" الياباني و"ميرالكو بولتس" الفلبيني وضمت المجموعة الثالثة حامل اللقب فريق "الرياضي" اللبناني، و"تـشـانـتشـوون إل جـي سـاكـرز" الـكـوري الـجـنـوبـي، و"تـاويـوان بايلوتس" مـن الصين تايبيه.

وتـتـأهـل إلى الـدور ربـع الـنـهـائـي، 8 فـرق، ممثلة بأصحاب المركزين الأول والثاني لكل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث، على أن تقام الأدوار التالية بنظام خروج المغلوب، لتحديد المتأهلين إلى نصف النهائي، والمباراة النهائية التي تستضيفها صالة "كوكا أرينا" بدبي.

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