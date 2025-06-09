الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: قرصنة الاحتلال لسفينة "مادلين" جريمة حرب تستدعي تحركا شعبيا ودوليا شاملا

وحملت الجبهة الشعبية، في تصريح لها صباح الیوم الاثنين، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة طاقم سفينة مادلين داعية إلى إطلاق سراحهم فورا وإلى تحرك شعبي ودولي واسع في مواجهة هذه العربدة، عبر تصعيد التضامن ودعم المبادرات الحرة التي تكسر الحصار.

وقالت: إن اعتراض سفينة إنسانية تحمل نشطاء ومتضامنين دوليين عزل من السلاح عمل جبان وخسيس يعكس فشل الاحتلال في كسر عزلة غزة أو إسكات صوت الأحرار ويؤكد أن الحصار المستمر هو جريمة حرب ترتكب على مرأى ومسمع العالم.

وحيت الجبهة شجاعة الناشطين الدوليين على متن السفينة وإصرارهم على تحدي تهديدات الاحتلال ومواصلة تحركهم من أجل كسر الحصار، تأكيداً على أن صوت التضامن لا يمكن مصادرته.

وشددت على أن هذه القرصنة لن ترهب الأحرار، بل ستفضح مجددا طبيعة هذا الكيان القائم على الإرهاب والإبادة، وتلهب حركة التضامن الأممي وتدعو إلى أوسع حملات المقاطعة والملاحقة القانونية وتنظيم تحركات بحرية وبرية جديدة وتفعيل الضغط على الحكومات المتواطئة أو الصامتة.

ودعت الجبهة الشعبية إلى انطلاق أساطيل وقوافل الحرية من كل أنحاء العالم، دعما لغزة وكسرا لهذا الحصار الجائر وتأكيدا على أن القضية الفلسطينية ما زالت حية في ضمير الأحرار.

انتهی**1426