وزير التراث الثقافي الإيراني: الحكومة تهدف باستراتيجيتها إستئناف العلاقات مع مصر

وفي مقابلة مع وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، أوضح صالحي أميري نتائج زيارته الأخيرة إلى مصر، قائلا: لإستئناف العلاقات مع مصر، التي يبلغ عدد سكانها 115 مليون نسمة ولديها إمكانات حضارية وتراثية ودينية هائلة، أجرينا محادثات ثنائية، وبعد عملية بناء الثقة، ذهبت إلى هناك لتسهيل العلاقات.

وأضاف: إن المصريون مهتمون بتطوير العلاقات مع إيران، وإرادة الحكومتين هي تمهيد الطريق لذلك، مشيرا إلى ضرورة إرساء علاقات دبلوماسية سياسية بين البلدين، موضحا أنه تم اتخاذ خطوات جيدة حتى الآن، ولا توجد عقبات جدية أمام تطوير السياحة.

وتابع قائلا: إن إيران تتطلع إلى توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب المصري، وقد أجريت الجولة الأولى من المفاوضات، ومن المقرر أن تستمر، لافتا إلى ضرورة تذليل العقبات للتوصل إلى مذكرة تفاهم نهائية.

وفي هذا السياق، أوضح وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية الإيراني أنه تم تهيئة الأرضية لتطوير علاقات دبلوماسية سياحية، مضيفا: إنه وبحضور وجهود وزير الخارجية، تستأنف العلاقات السياسية، ومع استئناف العلاقات السياسية، تُسهّل العلاقات الثقافية أيضا.

هذا وأفاد صالحي أميري بأن إيران دعت القطاع الخاص المصري للمشاركة في مشاريع سياحية إيرانية كبرى، معلنا استعداد بلاده لتسهيل الرحلات الجوية والبرية بين البلدين، وتنظيم رحلات سياحية تاريخية ودينية مشتركة، لافتا إلى ضرورة تفعيل المشاريع الفندقية والسياحية المشتركة في إطار الاتفاقيات الاستراتيجية.

والجدير بالذكر أن وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية الإيراني، زار الشهر الماضي إلى القاهرة بدعوة من الحكومة المصرية وفي إطار تعزيز الدبلوماسية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وحضور الاجتماع الرابع لوزراء السياحة في مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية المعروفة باسم "دي8".

انتهى**ر.م