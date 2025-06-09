حماس تدين جريمة القرصنة الصهيونية لسفينة "مادلين" في المياه الدولية

وقالت الحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بيان لها، اليوم الاثنين: إن اعتراض "مادلين" في عرض البحر، ومنعها من إيصال مساعدات رمزية إلى الشعب الفلسطيني الذي يواجه حرب إبادة جماعية، يعد إرهاب دولة منظم، وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي، واعتداء على متطوعين مدنيين تحركوا بدافع إنساني.

وحيت المتضامنين الأحرار من مختلف الجنسيات، الذين واجهوا التهديدات بثبات، وأكدوا أن غزة ليست وحدها، وأن ضمير الإنسانية ما زال حيا في مواجهة الاحتلال الفاشي، وأن غزة ليست وحدها، بل تحظى بإسناد من أحرار العالم.

وعدت أن "مادلين" ومعها قوافل الصمود البرية القادمة من الجزائر وتونس والأردن وغيرها، تشكل شهادة حيّة على فشل آلة الدعاية الصهيونية، وعلى امتداد التضامن الشعبي والإنساني مع غزة المحاصرة.

وطالبت حماس بإطلاق المتضامنين فورا، وحملت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامتهم.

ودعت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى إدانة هذه الجريمة، والتحرك العاجل لكسر الحصار على الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن الحصار جريمة لا تسقط بالتقادم، وسيبقى العالم يواجهها بكل الوسائل.

كما ثمنت وعبرت عن تشجيعها كل المبادرات الدولية لكسر الحصار الظالم المفروض على غزة منذ أكثر من 17 عاما.

وختمت بالتأكيد أن احتجاز "مادلين" لن يسكت صوت الأحرار، ولن يوقف مد التضامن العالمي المتصاعد مع غزة، بل سيزيد من عزلة الاحتلال، ويعري وجهه الإجرامي أمام شعوب العالم.

نفذ جيش الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الاثنين، عملية قرصنة لسفينة "مادلين" المتوجهة إلى غزة بهدف كسر الحصار والتعبير عن تضامنها بعد أكثر من 20 شهرا من الإبادة الجماعية.

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