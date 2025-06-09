مقررة أممية تطالب بريطانيا بالتحرك للإفراج عن السفينة "مادلين"

وقالت ألبانيزي للجزيرة: إن "السفينة مادلين لا تشكل خطرا على أمن "إسرائيل"، و"إسرائيل" لا تملك أي سلطة لإيقافها في المياه الدولية".

وقالت المقررة الأممية في منشور لها على منصة "إكس": إن "اعتراض القوات الإسرائيلية سفينة مادلين في المياه الدولية والاستيلاء عليها يستدعيان توضيحا كاملا من السلطات الإسرائيلية".

وأضافت: أن على بريطانيا أن "تسعى بشكل عاجل للحصول على هذا التوضيح وأن تضمن الإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها، والتي تؤدي مهمة إنسانية مشروعة، ويجب السماح لها بالاستمرار باتجاه قطاع غزة".

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أكدت وزارة الخارجية الصهيونية سيطرة جيش الاحتلال على السفينة مادلين التي كانت في طريقها إلى قطاع غزة واقتيادها إلى الأراضي المحتلة، مؤكدة عزمها على ترحيل النشطاء الذين كانوا على متنها إلى بلدانهم.

من جهته، أعلن "ائتلاف أسطول الحرية" فجر اليوم الاثنین عبر منصة تليغرام: أن جيش الاحتلال اختطف المتطوعين الدوليين على متن السفينة مادلين التي كانت في طريقها إلى قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات.

ويأتي الاقتحام بعد ساعات من تحذيرات صهيونية بمنع السفينة من الوصول إلى شواطئ قطاع غزة واعتبارها محاولة غير قانونية لكسر الحصار البحري وفق بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية.

وقال وزير الحرب الإسرائيلي "يسرائيل كاتس" أمس الأحد إنه أصدر تعليمات للجيش بالتحرك لمنع وصول السفينة إلى قطاع غزة، حيث من المتوقع أن تدخل المياه الإقليمية خلال ساعات.

وتقل السفينة مادلين حاليا 12 شخصا، بينهم الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ والممثل الأيرلندي ليام كانينغهام.

وسبق أن تعرضت سفينة أخرى تابعة أيضا للجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة وهي سفينة "الضمير" لهجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية في الثاني من مايو/أيار الماضي أثناء محاولتها الإبحار نحو غزة، مما تسبب في ثقب بهيكلها واندلاع حريق في مقدمتها.

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