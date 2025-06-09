متحدث الخارجية الإيرانية: رد إيران على المقترح الأمريكي هو خطة معقولة ومنطقية ومتوازنة

وخلاله مؤتمره الصحفي الاسبوعي، اليوم الاثنين،اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "اسماعيل بقائي" أن هناك مسألة لا يمكن تجاهلها، ألا وهي التطورات المؤلمة في فلسطين المحتلة، حيث تتواصل الإبادة الجماعية والقتل في غزة والضفة الغربية رغم صمت المؤسسات الدولية وتقاعسها، بما فيها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي ساهم في استمرار الإبادة الجماعية والقتل في غزة والضفة الغربية.

واضاف بقائي: شهدنا الأسبوع الماضي استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار في مجلس الأمن يهدف إلى وقف الإبادة الجماعية في غزة. وهذا أمر بالغ الأهمية، لا سيما وأن الولايات المتحدة لا تزال تعتبر نفسها الداعم الرئيس للكيان الصهيوني، والمسؤولة عن إفلات قادته من العقاب على انتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان.

ولفت الى انه في هذه الفترة القصيرة، أي خلال اليوم أو اليومين الماضيين، شهدنا استشهاد أكثر من 1050 شخصا بريئا في غزة حيث ان الوضع حرج للغاية، وقد أدى نقص الغذاء والدواء والضروريات الأساسية، إلى جانب القصف واستخدام الرصاص والنيران، إلى تفاقم هذه الأزمة في ظل المجاعة ونقص الأدوية،مضيفا انه يجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات جادة وعاجلة لوقف هذا الوضع المحزن والمروع الذي شهدناه في فلسطين المحتلة خلال العامين الماضيين.

وبشأن إجراءات الجمهورية الإسلامية في حال موافقة مجلس المحافظين على قرار ضد إيران،اوضح بقائي ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية التزمت منذ البداية بالتفاعل والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أساس التزاماتها بموجب معاهدة منع الانتشار النووي واتفاقية الضمانات الشاملة.

كما بيّن ان ايران اتخذت خطواتٍ بالغة الأهمية خلال العام أو العامين الماضيين بالتعاون مع الوكالة، وأثبتنا أنها الأفضل. ولكن بالمقابل قررت الوكالة، تحت ضغطٍ وتأثيرٍ سياسي من الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة، إعداد تقريرٍ أولي سُميَّ "التقرير الشامل"، ثم استغلت الدول الأوروبية هذا التقرير لإعداد قرار، وربما متابعة البرامج التي خططت لها.

واردف: لا شك أن الرد على المواجهة لن يكون بمزيد من التعاون ، لافتا الى ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد وضعت مجموعة من الخطوات والإجراءات، والأطراف الأخرى على دراية بقدراتنا وإمكانياتنا في هذا الصدد. مؤكدا على انه وبالنظر إلى التطورات المستقبلية، سيتم اتخاذ قرار في هذا الشأن بالتنسيق مع منظمة الطاقة الذرية والهيئات المعنية الأخرى، وسيتم تنفيذ أحد إجراءات ايران.

لا بد من اتخاذ إجراء دولي عاجل لكسر الحصار المفروض على غزة

و ردا على سؤال حول آخر التطورات في غزة وتوقيف سفينة المساعدات الإنسانية ،قال بقائي: من المؤسف أن التطورات الأخيرة فيما يتعلق بالوضع في فلسطين المحتلة، وخاصة الهجوم الأخير على سفينة تحمل مساعدات إنسانية قبل نحو سبعة إلى عشرة أيام، تشير إلى تفاقم الوضع.

واضاف ان عددا من نشطاء حقوق الإنسان ، وصف هذا الهجوم بأنه شكل من أشكال القرصنة، وهو في حد ذاته جريمة خطيرة لأنه يستهدف توصيل المساعدات إلى الأشخاص المعرضين لخطر الإبادة الجماعية والمجازر وجرائم الحرب.

وذكر بقائي: لعلّكم شاهدتم هذا الصباح مقاطع الناشط السويدي على متن السفينة وهو يناشد أحرار العالم، وخاصةً الحكومة السويدية، التدخل لمنع اعتقال هؤلاء الناشطين. ويُظهر هذا النداء جليا مدى إلحاح الوضع.

واعتبر ان هذه التطورات تسلط الضوء على دور ومسؤولية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومجلس حقوق الإنسان، وخاصة مجلس الأمن الدولي، والتي يجب أن تتخذ إجراءات عاجلة لكسر الحصار عن غزة ومنع استمرار قتل المدنيين، وخاصة الأطفال والنساء.

وتابع: حتى لو نجوا من القنابل والرصاص، فإن هؤلاء الناس معرضون لخطر الموت جوعا ونقصا في الغذاء والرعاية الطبية لأمراضهم، وبالتالي لم يعد هناك أي عذر للأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى للتقصير في وقف هذه الجرائم.

وبين بقائي انه في هذا الصدد، تشير التقارير الأخيرة إلى أن الهجوم على سفينة الغذاء والدواء المتجهة إلى غزة نُفذ في المياه الدولية بطائرات مُسيّرة مُسلحة، مما أدى إلى اندلاع حريق وإلحاق أضرار بالسفينة. وقد دعا التحالف إلى إجراء تحقيق في انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك الحصار غير القانوني المفروض على غزة والهجوم على سفينة مدنية.

واضاف ان منظمات دولية، مثل الصليب الأحمر ومنظمة العفو الدولية، وصفت الحصار بأنه "بنية إبادة جماعية" وانتهاك للقانون الإنساني.لافتا الى انه ازداد الضغط الدولي على "إسرائيل" لرفع الحصار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، ولكن حتى الآن لم يُتخذ أي إجراء فعال من مجلس الأمن أو أي هيئات أخرى، معتبرا ان هذا الوضع يتطلب تحركا عاجلا من المجتمع الدولي لوقف هذه الجرائم وضمان حصول سكان غزة على الاحتياجات الأساسية.

لا يحق لأي دولة أن تقرر حق إيران في التخصيب

وفيما يتعلق بمسألة استمرار التخصيب في إيران، اوضح بقائي ان تخصيب اليورانيوم لا يعني بالضرورة امتلاك برنامج أسلحة. فالعديد من الدول، بما في ذلك بعض حلفاء الولايات المتحدة المقربين، تُجري عمليات التخصيب دون امتلاك برنامج أسلحة نووية.

واضاف ان التخصيب جزء لا يتجزأ من دورة الوقود النووي الإيرانية وصناعتها النووية المحلية، وقد طُوِّر على مدى عقود من الجهد والتفاني من قِبَل العلماء الإيرانيين، وصمم بناءً على الاحتياجات والمصالح الوطنية، فهذا الحق مُعترف به وبكل وضوح للدول الأعضاء بموجب المادة الرابعة من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النوويةNPT، وهو حق غير قابل للتفاوض أو التنازل عنه.

وتابع بقائي مؤكدا على انه ومن منظور ردعي ،فإن صمود إيران ومقاومتها للتجاوزات، سواء في المجال النووي أو في مجالات أخرى، تلعب بلا شك دورا رادعا في مواجهة ضغوط ومطالب الأطراف المعارضة غير المشروعة، مشيرا الى ان هذا النهج، المتجذر في الاستقلال والكرامة الوطنية، يمنعهم من فرض المزيد من التجاوزات.

واستطرد انه لا يحق لأي دولة أن تفرض التزامات على إيران أو تسمح لنفسها بإصدار تراخيص في هذا الصدد، وهو الحق الذي أكدته الوثائق الدولية.موضحا ان إيران، بصفتها دولة ملتزمة بمعاهدة منع الانتشار النووي ومتعاونة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية،قد أكدت مرارا وتكرارا على الطابع السلمي لبرنامجها النووي، وأثبتت ذلك عمليا. مشددا على ان التخصيب ليس حقا غير قابل للتصرف فحسب، بل هو أيضا جزء من هوية إيران العلمية والصناعية، ولن يُقبل أي تدخل أو تقييد غير قانوني فيه.

منع الإيرانيين من دخول الولايات المتحدة دليل على عمق العداء الأمريكي

وردا على قرار الرئيس الأمريكي بمنع مواطني بعض الدول من دخول الولايات المتحدة، قال بقائي:ان قرار الحكومة الأمريكية، الذي يرتكز على وجهة نظر تمييزية وعنصرية، مرفوض ومدان تماما من منظور حقوق الإنسان والأخلاق.

واضاف انه على الرغم من خضوع عدد كبير من الدول لهذه اللوائح، إلا أن غالبية سكان الدول المتأثرة بهذا القانون مسلمون. لذا، يمكن القول إن هذا القرار مبني على جنسية الأفراد ودينهم، وهما أمران مرفوضان من منظور حقوق الإنسان والقانون الدولي بحيث انه لا يجوز للدول والحكومات سنّ قوانين تميز بين الأفراد على أساس الجنسية أو العرق أو الدين أو الإثنية.

وتابع انه بالنسبة لنا، نحن الإيرانيون، يُعدّ هذا الإجراء دليلا واضحا آخر على عمق عداء الحكومة الأمريكية للشعب الإيراني. مذكرا ان هذا القرار مُدان تماما، ليس فقط من منظور القانون الدولي، بل أيضا من منظور معايير حقوق الإنسان. فهذه السياسات تنتهك المبادئ الأساسية للمساواة والعدالة، وتمثّل نهجا لاإنسانيا وغير قانوني، يجب على المجتمع الدولي الرد عليه بحزم.

ادعاء رفع العقوبات المفروضة عار عن الصحة

ردا على سؤال بشأن الحزمة الجديدة من العقوبات الأمريكية على إيران وتوقيت الجولة الجديدة من المفاوضات،اجاب بقائي: في الوقت الحالي، لا أستطيع التعليق تحديدا على الجولة القادمة من المفاوضات. سأعلن عن ذلك في حال اتخاذ قرار بهذا الشأن.

واضاف ان الادعاء برفع العقوبات المفروضة على ايران غير صحيح بتاتا، بحيث شهد هذا الأسبوع فرض حزمة جديدة من العقوبات مما يُظهر هذا الإجراء مجددا عدم جدية أمريكا، فسلوكها المتناقض، الذي يدّعي في الوقت نفسه الرغبة في الحوار والتفاهم، لا يمكن التوفيق بينه وبين أي شيء آخر، بل يزيد من شكوك ايران في النوايا الحقيقية لأمريكا في هذا الصدد.

تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لايتضمن أي إشارة لانحراف إيران عن برنامجها النووي السلمي

وردا على سؤال بشأن تصريحات بعض المسؤولين بشأن تغيير النهج النووي الإيراني وتأثيره على المفاوضات،قال بقائي انه من الطبيعي ان يكون هناك وجهات نظر مختلفة ومتنوعة في بلد حيث تعبر وسائل الإعلام عن مواقفها بحرية ويقدم الخبراء وجهات نظرهم.واكد على انه من الواضح تماما، وقد أعلن عنه مرات عديدة من على هذا المنبر ومن قبل المتحدثين باسمه، بما في ذلك وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هو أن البرنامج النووي الإيراني سلمي تماما، لافتا الى انه وحتى لو تم اخذ التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية كأساس، فإنه لا يوجد فيه أي ذكر لعدم الالتزام أو الانحراف عن المسار السلمي.

كما بيّن بقائي انه على الرغم من أن هذا التقرير ينطوي على العديد من الثغرات، ومن صياغته الواضحة لأهداف سياسية ولتبرير البرنامج النووي الإيراني، إلا أنه لا يتضمن أي إشارة إلى أن البرنامج النووي الإيراني غير سلمي. لذا، فإن موقف إيران في هذا الصدد واضح تماما. وبصفتها طرفا مسؤولا في معاهدة حظر الانتشار النووي، تعتبر إيران نفسها ملتزمة بمواصلة المسار السلمي.

ورأى انه لا ينبغي استخدام التصريحات العرضية لبعض الخبراء أو وسائل الإعلام كذريعة للتشكيك في السياسة المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الصدد. فبرنامج إيران النووي، كما أُكد مرارا وتكرارا، يمضي قدما للأغراض السلمية فقط، وبما يتوافق مع حقوقها غير القابلة للتصرف بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.

إدانة التحرك الأمريكي لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية

وردا على سؤال حول استمرار الإبادة الجماعية في غزة، و التفرد الأمريكي في العلاقات الدولية وخاصة بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية،اعتبر بقائي ان هاتين المسألتين تهدفان إلى ضمان الإفلات من العقاب للأفراد المتهمين بشكل خطير بارتكاب جرائم دولية، سواء كان الأمر يتعلق بقضية مواطنين أمريكيين اثنين متهمين بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان أو قضية نتنياهو، الذي يُعرف عالميا بأنه أحد أكثر الأفراد إجراما لارتكابه جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ليس فقط ضد غزة، بل أيضا ضد سورية ولبنان واليمن.

واضاف انه من المؤسف للغاية أن الولايات المتحدة تستغل مكانتها ورأس مالها الدوليين، سياسيا وقانونيا، لمنع محاسبة نظام معترف به عالميا بأنه مسؤول عن هذه الجرائم، مبينا ان هذا الإجراء يعتبر شكلا من أشكال التواطؤ والمشاركة في الجرائم المرتكبة في غزة، لأنه إذا سُمح للمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية بمحاسبة الكيان الاسرائيلي ومتابعة القضايا المفتوحة بشكل طبيعي وتم توفير الظروف التي تلزم الكيان الصهيوني بالمثول أمام العدالة الدولية، فإن ذلك قد يكون له تأثير رادع على شدة وحجم الجرائم التي تحدث في غزة.

وتابع بقائي :لذلك، تُدان هذه الأفعال إدانةً قاطعة. وقد رأينا ان مؤتمر الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية،، قد رد أيضا على هذه الإجراءات وأدانها واستنكرها. نحن، كدولة مسؤولة في المنطقة، نشعر بقلق بالغ وحزن عميق إزاء ارتكاب هذه الجرائم التي ندينها ايضا.

النص الذي قدمته امريكا يفتقر إلى العناصر الضرورية لإجراء مفاوضات نشطة وثنائية

وردا على سؤال حول موعد إعلان إيران عن رأيها في المقترح الأمريكي وماهية تفاصيل المقترح، اوضح بقائي ان أي خطة لا تأخذ في الاعتبار حقوق ومصالح الشعب الإيراني، سواء في مجال الطاقة النووية السلمية، بما في ذلك التخصيب، أو في ضمان الرفع الفعال للعقوبات القمعية، هي خطة غير مقبولة بالنسبة لنا.

وتابع: لن أخوض في تفاصيل هذه الخطط حاليا، لكن المقترح الأمريكي، لم يتسم بخصائص المفاوضات الثنائية النشطة التي ينبغي أن تستند إلى التجارة ونتائج عملية التفاوض، ولم تكن هذه الخطة ثمرة جولات المفاوضات الأربع أو الخمس السابقة.

كما اشار الى ان ايران ستعرض خطتها المقترحة على الجانب الآخر قريبا عبر سلطنة عُمان بعد الانتهاء منها، موضحا ان هذه الخطة معقولة ومنطقية ومتوازنة، ونوصي الجانب الأمريكي باغتنام هذه الفرصة ودراستها بجدية، لأن قبولها سيكون في مصلحة أمريكا.

يتبع**