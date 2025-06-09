٠٩‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١:٢٤ م
رمز الخبر: 85856477
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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أعضاء لجنة الأمن القومي في البرلمان يتفقدون مفاعل "الشهيد فخري زادة" للأبحاث في طهران

٠٩‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١:٢٤ م
رمز الخبر: 85856477
أعضاء لجنة الأمن القومي في البرلمان يتفقدون مفاعل "الشهيد فخري زادة" للأبحاث في طهران

طهران/ 9 حزيران/يونيو/إرنا- تفقد أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي مفاعل "الشهيد فخري زادة" للأبحاث في طهران ومختبرات إنتاج الأدوية المشعة.

وقام أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي اليوم الاثنين، بزيارة منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ومفاعل "الشهيد فخري زادة" للأبحاث في طهران ومختبرات إنتاج الأدوية المشعة.

تجدر الإشارة إلى مفاعل "الشهيد فخري زادة" للأبحاث هو مفاعل نووي بقدرة 5 ميغاواط، بدأ تشغيله عام 1967. يضم هذا المفاعل مرافق إشعاعية تشمل سبع قنوات إشعاع نيوتروني، ونظامين هوائيين، ومحطات إشعاع داخل قلب المفاعل، مما يتيح إجراء أبحاث أساسية في مجالات الفيزياء النووية، والتفاعلات المستحثة بالنيوترونات، وفيزياء النيوترون، وفيزياء المفاعلات، وإنتاج النظائر المشعة، وتحليل المواد باستخدام التنشيط النيوتروني.

وتتميز مفاعلات الأبحاث بتنوع أوسع في التصاميم وتركيبات الوقود وأنماط التشغيل مقارنة بمفاعلات الطاقة. وتتطلب الحاجة إلى مرونة أكبر في استخدامها اتباع مناهج شاملة لتحليل السلامة. ووفقًا لوثائق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تصنف مفاعلات الأبحاث النووية إلى أربع فئات من حيث المخاطر، حيث يعد مفاعل "الشهيد فخري زادة" منشأة من الفئة الثانية بتصنيف مخاطر متوسط.

أعضاء لجنة الأمن القومي في البرلمان يتفقدون مفاعل "الشهيد فخري زادة" للأبحاث في طهران

أعضاء لجنة الأمن القومي في البرلمان يتفقدون مفاعل "الشهيد فخري زادة" للأبحاث في طهران

أعضاء لجنة الأمن القومي في البرلمان يتفقدون مفاعل "الشهيد فخري زادة" للأبحاث في طهران

أعضاء لجنة الأمن القومي في البرلمان يتفقدون مفاعل "الشهيد فخري زادة" للأبحاث في طهران

أعضاء لجنة الأمن القومي في البرلمان يتفقدون مفاعل "الشهيد فخري زادة" للأبحاث في طهران

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٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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