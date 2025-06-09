أوليانوف: قرار مناهض لإيران سيكون ضارا

ونشر مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا "ميخائيل أوليانوف"، رسالة على قناته على تيليجرام اليوم الاثنين، "بدأ اجتماع يونيو لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذه المرة سيكون البرنامج النووي الإيراني في دائرة الضوء".

وأضاف أوليانوف: "من الواضح منذ البداية أن هذا الإجراء لن يجلب أي فائدة؛ والسؤال هو ما مدى الضرر الذي يمكن أن يسببه".

وبدأ اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية صباح اليوم الاثنين، بحضور ممثلي 35 دولة عضو في المجلس في فيينا. وسيناقش أعضاء المجلس في الاجتماع الذي يستمر حتى یوم الجمعة 13 حزیران/یونیو قضايا مثل السلامة النووية وتنفيذ اتفاقيات الضمانات والأنشطة العلمية والبحثية للوكالة.

وسينظر الاجتماع أيضا في تقارير المدير العام بشأن عملية رصد البرنامج النووي السلمي الإيراني والتحقق منه في إطار اتفاقية الضمانات الشاملة وخطة العمل الشاملة المشتركة. وخلال الاجتماع سيستعرض التقرير الشامل للمدير العام، الذي أسند إلى الوكالة بناء على قرار مجلس المحافظين الصادر في ديسمبر الماضي.

وأعلنت وسائل إعلام غربية بأن ثلاث دول أوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، إلى جانب الولايات المتحدة، صاغت قرارا ضد إيران لعرضه على الاجتماع الحالي لمجلس المحافظين. ووفقا لهذه الوسائل، يهدف مشروع القرار إلى اتهام إيران بـ "عدم الامتثال" لالتزامات الضمانات لأول مرة منذ 20 عاما.

وحذرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية من عواقب موافقة مجلس المحافظين على القرار، وأعلنت أنه إذا سلكت الأطراف الغربية طريق المواجهة، فإن إيران ستتخذ خطوات متناسبة ومتبادلة.

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