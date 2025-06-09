ايران تتسلم "جائزة لبيتم" لقاء خدماتها المميزة في موسم الحج

وافادت ارنا، بان حفل اختتام شعيرة الحج للعام 2025 م، اقيم مساء الاحد بالمبنى المركزي لوزارة الحج السعودية في مكة المكرمة، بضيافة وزير الحج والعمرة السعودي "توفيق بن فوزان الربیعة"، ومشاركة وزراء ورؤساء هيئات الحج من دول العالم الإسلامي.



وخلال هذه المراسم، قدمت سلطات الحج السعودية تقريراً حول التخطيط الذي وضعته لإقامة هذه الشعيرة خلال العام الجاري، بما في ذلك نتائج التقييمات الفنية المتعلقة بأداء الدول الإسلامية المختلفة في توفير الخدمات للحجيج.



ولأول مرة في مهرجان الحج الذي تستضيفه السعودية سنويا، وبعد تقييم الأداء الكمي والنوعي لأكثر من 80 دولة مشاركة في هذه الشعيرة للعام 2025م، فقد تم اختيار الجمهورية الإسلامية الإيرانية كإحدى "الدول المتميزة" في تقديم الخدمات "الممتازة" للحجاج وفقًا لمعايير النقل، والإسكان، والتغذية، والصحة والعلاج، والانضباط؛ وقد منح "علي رضا بيات" رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية شهادة تقدير وجائزة "لبيتم" من قبل وزير الحج السعودي.

علما بان جائزة "لبيتم" تُمنح للدول التي تقدم خدمات خاصة للحجاج، وقد بدات هذه الجائزة قبل عامين (حج 1444 هـ)، حيث مُنحت إلى سلطنة عمان وإندونيسيا.

انتهى ** ح ع