إيران والعراق تتعاونان في مجال الذكاء الاصطناعي

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للوفد العراقي برئاسة "علي رزوقي" نائب رئيس مكتب رئيس الوزراء العراقي، مع مساعد الرئيس الإيراني للشؤون العلمية، اليوم الاثنين في طهران؛ حيث أعلن "أفشين" أن تطوير التقنيات الناشئة يعد من أولويات الحكومة، موضحا أن الهدف هو تحديد مشاريع مشتركة مع دول منطقة الخليج الفارسي.

واضاف : إيران تحظي بصداقة تاريخية عميقة مع العراق، وهذا التاريخ العريق يمكن أن يمهد الطريق لبناء مستقبل مشترك ومشرق بين البلدين؛ مؤكدا بأن بناء هذا المستقبل، بلا شك، يتطلب تخطيطا، ولتحقيق ذلك يجب إبعاد من مذكرات التفاهم التي لا تتمخض منها نتائج.

من جانبه، رحب نائب رئيس مكتب رئيس الوزراء العراقي، بفكرة إنشاء مركز مشترك للذكاء الاصطناعي بين إيران والعراق في إحدى الجزر الإيرانية؛ مؤكدا بان فكرة تشكيل مركز مشترك من خلال جامعتي شريف وبغداد قد تحققت بالفعل في السابق، وربما هناك حاجة إلى توفير بنية تحتية وهدف مشتركين.

وصرح "رزوقي" بأن الذكاء الاصطناعي ليس هدفا بحد ذاته، بل هو أداة للوصول إلى أهداف أخرى؛ مشيرا إلى أنه يمكن الإفادة من هذه التكنولوجيا الناشئة في مجالات أخرى مثل الماء، والطاقة، والبيئة، والزراعة.

وتابع المسؤول العرقي، أن المنتجات الحربية والعسكرية، والأسلحة الخفيفة والمتوسطة، والتغيرات المناخية، ونقص الموارد المائية، وتلقيح السحب، والعواصف الترابية هي من المواضيع التي من شأنها بناء تعاون بين بغداد وطهران وبطبيعة الحال، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يلعب دورا رئيسيا في جميع هذه المجالات.

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