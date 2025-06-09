سجون "إسرائيل" تستعد لاحتجاز ناشطي السفينة 'مادلين'

ووصلت سفينة الإغاثة "مادلين" إلى ميناء أسدود وسط الأراضي المحتلة وعلى متنها الناشطون الـ 12 الذين، حيث اعتقلهم كوماندوز "إسرائيلي" بعد منع بلوغهم قطاع غزة لكسر الحصار المشدد على القطاع، وفق ما أكدته هيئة البث "الإسرائيلية".

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن مصلحة السجون تستعد لاحتجاز نشطاء سفينة "مادلين" وجهزت لهم زنازين منفصلة بسجن غفعون في الرملة؛ مبينة أن "وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أوعز بمنع إدخال أجهزة الاتصال والراديو والتلفزيون إلى السجون وحظر أي رموز فلسطينية".

الى ذلك، طالب المركز الحقوقي "الإسرائيلي" (عدالة) سلطات الاحتلال بالكشف الفوري عن أماكن وجود الناشطين الذين كانوا على متن السفينة "مادلين" واُحتجزوا قسرا.

والليلة الماضية سيطر جيش الاحتلال على السفينة الإغاثية واحتجز جميع الناشطين على متنها بعد تهديدات بمنع وصولها إلى قطاع غزة، ومطالبتها بالعودة.

انتهى ** 9365 / ح ع **

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المصدر / الجزيرة





