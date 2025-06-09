وزير التراث والسياحة : انجازاتنا الطبية منصة جديدة لتعزيز الصناعة السياحية في البلاد

وفي تصريح له، اليوم الاثنين، اوضح صالحي اميري بان السنوات الاخيرة صاحبتها اجراءات بنيوية في قطاع الطب والعلاج داخل ايران، وخاصة مجالات العمليات الجراحية المعقدة والعلاجات المختصة؛ مما ارتقى بمستوى البلاد لدى اسواق السياحة العلاجية.

واضاف : ان السياحة العلاجية تشكل احد المحاور الرئيسية على صعيد الستراتيجيات التنموية التي تعتمدها وزارة التراث والسياحة والحرف اليدوية في جمهورية ايران الاسلامية، اليوم.

وخلص صالحي اميري الى القول : نظرا لموقع القطاع السياحي باعتباره إحد المحركات الرئيسية ذات الصلة بالاقتصاد العالمي، ينبغي لايران باعتراها دولة ذات تاريخ غني وحضارة عريقة، أن تتخذ خطوات مكثفة ومدروسة نحو تعزيز مكانتها في هذا الخصوص؛ مبينا ان بلوغ هذه الغاية لا يعتمد فقط على التعاون بين القطاعات المحلية المختلفة، بل يتطلب تفاعلاً مستديما مع الساحة الدولية ايضا.

وبحسب وزير التراث والسياحة الايراني، فقد استقبلت الجمهورية الاسلامية خلال العام الماضي، 7 ملايين و200 الف سائح اجنبي، منهم مليون و200 الف سائح دخلوا البلاد لغرض السياحة العلاجية.

انتهى ** ح ع