٠٩‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٥:٢٦ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85856755
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فرنسا تطالب "إسرائيل" بإعادة مواطنيها المحتجزين من سفينة "مادلين"

٠٩‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٥:٢٦ م
رمز الخبر: 85856755
فرنسا تطالب "إسرائيل" بإعادة مواطنيها المحتجزين من سفينة "مادلين"

طهران /9 حزيران/ يونيو/ إرنا- طالبت وزارة الخارجية الفرنسية الكيان الصهيوني، بإعادة مواطنيها المحتجزين إثر هجوم القوات الصهيونية على سفينة “مادلين” التي كانت تحمل مساعدات إنسانية لكسر الحصار عن غزة، وعلى متنها 12 ناشطاً دوليا.

وأوضحت الوزارة الفرنسية، في بيان اليوم الاثنين، أنه تم التواصل مع السلطات "الإسرائيلية" بشأن المواطنين الفرنسيين الـ 6 الذين كانوا على متن السفينة مادلين، وطلبت “الحماية القنصلية” لهم.

وفي بيان آخر صادر عن قصر الإليزيه، دعا الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" سلطات الكيان الصهيوني، إلى السماح بعودة المواطنين الفرنسيين الستة الذين كانوا على متن السفينة؛ مصرحا بأن السلطات الفرنسية حذّرت مواطنيها مسبقاً من المشاركة في هذه المهمة.

وفجر الاثنين، اقتحم الجيش "الإسرائيلي" السفينة “مادلين” التي تقل ناشطين دوليين ومتضامنين مع قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار المفروض عليه.

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المصدر/الأناضول

 

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