فرنسا تطالب "إسرائيل" بإعادة مواطنيها المحتجزين من سفينة "مادلين"

وأوضحت الوزارة الفرنسية، في بيان اليوم الاثنين، أنه تم التواصل مع السلطات "الإسرائيلية" بشأن المواطنين الفرنسيين الـ 6 الذين كانوا على متن السفينة مادلين، وطلبت “الحماية القنصلية” لهم.

وفي بيان آخر صادر عن قصر الإليزيه، دعا الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" سلطات الكيان الصهيوني، إلى السماح بعودة المواطنين الفرنسيين الستة الذين كانوا على متن السفينة؛ مصرحا بأن السلطات الفرنسية حذّرت مواطنيها مسبقاً من المشاركة في هذه المهمة.

وفجر الاثنين، اقتحم الجيش "الإسرائيلي" السفينة “مادلين” التي تقل ناشطين دوليين ومتضامنين مع قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار المفروض عليه.

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المصدر/الأناضول



