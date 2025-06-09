إسلامي : تم تركيب الحلقة الثانية لمحطة بوشهر النووية وفق الجدول الزمني المحدد

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "إسلامي" للصحفيين، اليوم الثنين، بعد اجتماعه مع أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي؛ مبينا أن هذه الزيارة كانت تهدف إلى التشاور وتطوير تطبيقات التكنولوجيا النووية في المجتمع، وتعكس اهتمام هذه اللجنة بحماية مصالح الشعب الإيراني.

وأكد أن الصناعة النووية تجاوزت مرحلة البحث والدراسات، لتبلغ اليوم مرحلة تحقيق الأهداف التكنولوجية والصناعية، وأن هذه الصناعة ليست فقط رمزا لتقدم وقوة البلاد، بل إن إنجازاتها متاحة بشكل ملموس للشعب، وعملية تطويرها والإفادة منها في تزايد.

وفي إشارة إلى التقدم المحرز في بناء الوحدتين الثانية والثالثة من محطة بوشهر النووية، صرح مساعد الرئيس الايراني : كما لاحظ الشعب، بدأ أمس تركيب الحلقة الثانية من مبنى المفاعل رقم 2 في محطة بوشهر. بعد ان تم تركيب الحلقة الأولى سابقا، وصب خرسانتها بنجاح.

واوضح اسلامي : يبلغ قطر جدار المفاعل حوالي 2.5 متر وطول الصف الثاني من الحلقات 11 مترا حيث يجري تركيبها؛ مصرحا بان هذه العملية ستستمر مرحلة تلو الأخرى حتى اكتمال الهيكل ليصل إلى ارتفاع 90 مترا.

وأضاف، أن العمل يسير حسب الخطة الموضوعة وتوجيهات قائد الثورة الإسلامية بشان اإنتاج 20 ألف ميغاواط من الكهرباء النووية، وهو هدف كان قد طرح منذ العام 2007 وما زال يحظى باهتمام كبير من جانب سماحته.

وأكد إسلامي أنه خلال هذه الفترة، ومع الآليات المتاحة، تم الانتهاء من تصميم إنتاج 20 ألف ميغاواط من الكهرباء النووية بالكامل، كما انجزت الدراسات الميدانية، واختيار الأنظمة المطلوبة، وتجري عملية المتابعة بسرعة واهتمام جديين.

انتهی**9365 / ح ع **