كمالوندي: ايران ستعيد النظر في مستوى تعاونها مع الوكالة الذرية في حال اصدار قرار ضدها

وقال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ونائب رئيسها للشؤون الدولية والقانونية والبرلمانية، اليوم الاثنين، في مقابلة مع التلفزيون الايراني حول رد فعل إيران على احتمال صدور قرار من الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا والمانيا وفرنسا) ضد الجمهورية الإسلامية: كما حدث في المرات السابقة، ستتخذ إيران بالتأكيد ردًا متناسبًا. يعتمد رد الفعل هذا على موقفهم، ولكن هذه المرة، بالإضافة إلى الموقف المتخذ تجاه الدول الأوروبية الثلاث، سيكون لإيران أيضًا موقف تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لأن طهران تعاونت مع الوكالة على أكمل وجه، وعلى هذه المؤسسة أن تُقدّر تعاون إيران.

وأشار إلى أنه لو أردنا تقليص تعاوننا، لما تمكنت الوكالة من أداء واجباتها، وقال: "لقد تعاونا مع الوكالة بما يتجاوز واجباتنا، وإذا لم يقدروا ذلك، سنعيد هذا التعاون إلى المستوى العادي بطبيعة الحال".

انتهى ** 2342