اللواء سلامي: أسطورة الموساد انهارت بالعمل الاستراتيجي لوزارة الامن الايرانية

وقال القائد العام للحرس الثوري في رسالة التهنئة التي وجهها الاثنين: إن النجاح الكبير الذي حققته وزارة الامن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الوصول إلى ثروة من المعلومات والوثائق الاستراتيجية والحساسة للكيان الصهيوني المجرم في المجالات النووية والعسكرية والأمنية والبنية التحتية وغيرها، بمثابة عملية "طوفان الأقصى 2" في المجال الاستخباراتي، وضع مرة أخرى خطاً فاصلا يبطل اوهام ومزاعم إضعاف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة ويسقط ادعاءات القوة الاستخباراتية والأمنية للكيان الغاصب.

واضاف: إن الضربة القاضية التي وجهتها وزارة الامن للكيان المجرم، ونقل هذا الكم الهائل من الوثائق المذكورة إلى البلاد بسلام، والذي هو مثال واضح على الآية الكريمة "فَاَتاهُمُ اللهُ مِن حَیثُ لَم یَحتَسِبوا"، يُظهر التفوق الاستخباراتي للجمهورية الإسلامية الإيرانية واختراقها أعماق الكيان الصهيوني وطبقاته الخفية والمستترة. بهذه الضربة الاستراتيجية، انهارت أسطورة الموساد، للكيان الصهيوني - الذي يدعي كونه أحد أكثر الأنظمة تعقيدًا في العالم - للمرة الثانية بعد صدمة "طوفان الأقصى" الأولى التي نفذتها جبهة المقاومة الفلسطينية العزيزة.

واختتم اللواء سلامي قائلا: لا شك أن هذه المعلومات الحساسة ستزيد من فعالية جهود تدمير الكيان الصهيوني المحتل، وستزيد دقة إصابة الصواريخ الإيرانية، ولن تكون هذه الضربة الأخيرة للكيان المنهار والمتهالك، بل تبشر بانتصار الحق على الباطل في نهاية المطاف.

يُذكر أن وزير الامن الايراني كشف الاحد تفاصيل عملية معقدة ومتعددة الأبعاد، مُعلنًا حصول أجهزة الاستخبارات الايرانية على كنزٍ هائل من الوثائق والبيانات السرية من الكيان الصهيوني.

كما أصدرت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي مساء الاثنين بيانًا رسميًا، أوضحت فيه الأبعاد الاستراتيجية لهذه العملية، مُؤكدةً على دورها في استكمال الدورة الاستخباراتية والعملياتية للجمهورية الإسلامية الايرانية.

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