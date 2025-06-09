القوات اليمنية توجه رسالة للقسام: معكم بميدان المعركة ونشد على أيديكم الطاهرة

وقال الغماري في رسالته: “نشد على أياديكم الطاهرة ونؤكد لكم أن اليمن -شعباً وجيشاً وقيادة- سيبقى حاضراً في ميدان المعركة مع فلسطين، حتى يتحقق الوعد وتعود الأرض لأهلها”.

وأضاف: “غزة التي صارت رمزاً للعزة لن تُكسَر ما دام في هذه الأمة رجالٌ يُشبهون القسام”.

وقال: “في عيد التضحية، نجدد لكم العهد بأن يبقى درب الجهاد هو دربنا”، مؤكدًا: “أن مصير العدو هو الهزيمة، وفلسطين ستبقى في قلب صنعاء، والقدس ستظل في عقيدتنا ومناهجنا وبوصلتنا”.

وكانت القوات المسلحة اليمنية، قد وجهت في وقت سابق، رسالة دعم وإسناد وتحية عسكرية لفصائل المقاومة في قطاع غزة، مؤكدة استمرارها بنصرة المقاومة حتى وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.

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