١٠‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٣:٢٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85857038
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الأمم المتحدة: نحمّل "اسرائيل" مسؤولية سلامة ركاب سفينة "مادلين"

١٠‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٣:٢٢ ص
رمز الخبر: 85857038
الأمم المتحدة: نحمّل "اسرائيل" مسؤولية سلامة ركاب سفينة "مادلين"

طهران / 10 حزيران / يونيو/ارنا- أعرب نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، عن قلق المنظمة المستمر بشأن سلامة ركاب سفينة "مادلين" التابعة لـ"أسطول الحرية"، مؤكداً أن المعلومات المتوفرة تفيد بأنهم في وضع آمن وبخير حتى اللحظة.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تتحقق من تقارير تفيد بعزم السلطات الإسرائيلية استجواب ركاب السفينة في زنزانات فردية، مضيفاً أن المنظمة تتابع الوضع من كثب، مشيراً  إلى ضرورة احترام حرية الملاحة في المياه الدولية.

ودعا "إسرائيل" باعتبارها "قوة احتلال إلى ضمان أمن سكان غزة وتلبية الاحتياجات الإنسانية"، مضيفاً بالقول: نحمّلهم المسؤولية في هذا المجال.

واقتحمت القوات البحرية الإسرائيلية، منتصف ليل الأحد -الاثنين، سفينة "مادلين" التابعة لتحالف "أسطول الحرية"، التي كانت في طريقها إلى شواطئ غزة وعلى متنها مساعدات وناشطون ومتضامنون دوليون، وقامت باعتقال الناشطين وبسحب السفينة إلى ميناء "أسدود".

انتهى ** 2342

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