الأمم المتحدة: نحمّل "اسرائيل" مسؤولية سلامة ركاب سفينة "مادلين"

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تتحقق من تقارير تفيد بعزم السلطات الإسرائيلية استجواب ركاب السفينة في زنزانات فردية، مضيفاً أن المنظمة تتابع الوضع من كثب، مشيراً إلى ضرورة احترام حرية الملاحة في المياه الدولية.

ودعا "إسرائيل" باعتبارها "قوة احتلال إلى ضمان أمن سكان غزة وتلبية الاحتياجات الإنسانية"، مضيفاً بالقول: نحمّلهم المسؤولية في هذا المجال.

واقتحمت القوات البحرية الإسرائيلية، منتصف ليل الأحد -الاثنين، سفينة "مادلين" التابعة لتحالف "أسطول الحرية"، التي كانت في طريقها إلى شواطئ غزة وعلى متنها مساعدات وناشطون ومتضامنون دوليون، وقامت باعتقال الناشطين وبسحب السفينة إلى ميناء "أسدود".

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