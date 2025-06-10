قيادي يمني: استهداف الاحتلال لسفينة "مادلين" يؤكد أن العدو الإسرائيلي عدو للإنسانية جمعاء

وأضاف "محمد الفرح" في تصريح لوكالة شهاب: ندين بشدة سلوك العدو الصهيوني تجاه سفينة الحرية "مادلين" التي جاءت في مهمة إنسانية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، الحصار الذي يسعى الاحتلال من خلاله لقتل أكثر من مليوني إنسان بالجوع والمرض، فضلاً عن ارتكاب مجازر يومية بقنابل أمريكية وقذائف دبابات وغيرها من وسائل الإبادة، كل ذلك على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان.

وأكد الفرح: إن هذا العدوان يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال، الذي لا يكتفي باستهداف الفلسطينيين فقط، بل يستهدف كل من يحمل ضميرا إنسانيا حيا، داعيا المجتمع الدولي للضغط على "إسرائيل" لوقف هذه الجرائم ورفع الحصار عن غزة فورا.

يذكر إن سفينة "مادلين" التابعة لأسطول الحرية كانت في طريقها إلى غزة حاملة مساعدات إنسانية عندما تعرضت لهجوم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أثار موجة إدانة واسعة على المستويين العربي والدولي.

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