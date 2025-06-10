من الجريمة إلى العمالة مع الاحتلال .. من هو العميل عصام النباهين؟

من هو عصام النباهين؟

"عصام خالد النباهين" ولد عام 1991، في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة وفيما يتعلق بالتعليم فقد عُرف عن فشله الدراسي المتكرر وضعف في التحصيل العلمي.

ينتمي العميل النباهين إلى أسرة مفككة، لها سجل في قضايا أخلاقية وتجاوزات سلوكية.

وحسب مصادر عائلية، كان النباهين موضع نبذ اجتماعي واسع، بل إن أفرادًا من عائلته أدرجوا اسمه ضمن "قائمة البراءة" العائلية، المنشورة رسميًا قبيل الحرب الأخيرة، في إعلان نادر من نوعه.

من الجريمة إلى العمالة

عُرف النباهين خلال العقد الأخير بأنه "شخصية متقلبة تنظيميا"؛ بدأ مع أطراف سلفية، ثم انخرط في "جيش الإسلام"، قبل أن يظهر في صفوف تنظيم داعش في سيناء، متورطًا في عمليات قتل لعناصر أمن فلسطينيين ومصريين وتفجيرات ضد مواقع عسكرية، ما أدرجه على قوائم الإرهاب في مصر وغزة.

وفي يونيو 2023، تم رصده في النصيرات وأثناء محاولة اعتقاله قتل الشرطي خالد مصلح، قبل أن يتم اعتقاله ومحاكمته بالإعدام شنقا، لكنه هرب من السجن في بداية العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع في أكتوبر 2023، في ظروف مشبوهة وبدأ رحلة "التحول الأخطر" في مسيرته.

الارتباط بعصابة "أبو شباب"

ظهر لاحقا النباهين في شرق رفح ضمن ما يعرف بـ"عصابة ياسر أبو شباب" وهي مجموعة تتعاون علنا مع الاحتلال الإسرائيلي وتعمل في مناطق تشهد فراغا أمنيا.

وتشير التقارير إلى أن النباهين كان عنصرا قياديا ميدانيا، متخصصا في تخزين وتهريب المساعدات الإنسانية وبيعها في السوق السوداء وإطلاق صواريخ بهدف استجلاب ضربات إسرائيلية على مناطق سكنية، بالإضافة إلى تنفيذ حملات فوضى ونهب وإتاوة ضد السكان في المناطق الشرقية من رفح والنصيرات.

كما كشفت مصادر صحفية، عن علاقة النباهين بإدارة شبكة إعلامية إلكترونية عبر حسابات مزيفة تدعي تمثيل "صوت الشعب الغاضب" مثل حساب "خارج عن القانون".

ويذكر، أن عائلة النباهين في غزة أعلنت عن براءتها التامة من عصام في بيان براءة تفصيلي، مطالبة الجهات الأمنية بالتعامل معه كمجرم ومرتزق لا يمثلنا ولا يعبر عن مبادئنا".

دعم استخباراتي خارجي

وأشارت معلومات حصلت عليها "منصة الحارس"، إلى أن المجموعة المرتبطة بالنباهين تلقت مركبات رباعية الدفع وأجهزة رؤية ليلية وملاحة متقدمة وتطبيقات اتصال مشفرة، بالإضافة إلى تمويل مالي مستمر من جهات استخباراتية عربية.

وأعلنت أجهزة أمن المقاومة في تصريح خاص أن النباهين وأمثاله أصبحوا "أهدافا مشروعة" وجزءا من مشروع احتلالي – استخباراتي أمني يهدف إلى كسر ظهر الجبهة الداخلية من خلال التخريب، المجاعة ونشر الفوضى.

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