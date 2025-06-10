فنزويلا تدين اختطاف "إسرائيل" السفينة "مادلين"

وأدانت فنزويلا بشدة اختطاف "إسرائيل" السفينة "مادلين" التي كانت متجهة نحو قطاع غزة لكسر الحصار، مؤكدة إن ذلك يأتي في إطار الإبادة الجماعية المستمرة في غزة.

وجاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الفنزويلية والتي شددت على إن حكومة بنيامين نتنياهو ترتكب المجازر في غزة في ظل "إفلات تام من العقاب بحماية وصمت القوى الغربية المتواطئة".

وكانت قوات الاحتلال الاسرائیلي البحرية قد اقتحمت، منتصف ليل الأحد -الاثنين، سفينة "مادلين" التابعة لتحالف "أسطول الحرية"، حيث اعتقلت جميع الناشطين على متنها.

وقال نائب رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة "يوسف عجيسة" للميادين إن الاحتلال هاجم طاقم "مادلين" بمواد كيميائية "لا نعرف طبيعتها".

وعقب ذلك، قالت وزارة خارجية الاحتلال، اليوم الثلاثاء، إن "المشاركين في السفينة مادلين وصلوا إلى مطار "بن غوريون" وسيغادرون خلال الساعات القريبة".

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