استشهاد لبنانيين إثر قصف طائرة مسيرة صهيونية في جنوب لبنان

واستهدفت مسيرة صهيونية اليوم الثلاثاء، على منطقة جنعم في بلدة "شبعا" في جنوب لبنان، ما أدى إلى استشهاد مواطنين لبنانيين.

جاء الهجوم بالتزامن مع هجوم شنه الجيش الصهيوني بطائرة مسيرة على سيارة على طريق النميرية-زفتا في لبنان مساء أمس الاثنين. وأعلنت وكالة الأنباء اللبنانية أن السيارة انفجرت واشتعلت فيها النيران نتيجة الهجوم.

وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال الصهيوني أطلقت النار من تلة "الحمامص" باتجاه بيك اب على طريق عين عرب - الوزاني.

وفي الأسابيع الأخيرة، انتهك الكيان الصهيوني وقف إطلاق النار مراراً وتكراراً واستهدف جنوب لبنان بهجمات جوية ومدفعية، وقد قوبلت هذه الإجراءات بإدانة محلية وإقليمية واسعة النطاق.

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