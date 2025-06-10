رسالة "سفينة مادلين" وصلت إلى العالم رغم منع الاحتلال الصهيوني وصول المساعدات

وقال عبد القوي: إن الكيان القذر ألقى القبض على جميع المشاركين في سفينة مادلين، ولم تصل المساعدات لأهل غزة، لكن الرسالة وصلت للعالم كله، وسيكون لها ما بعدها من الخير إن شاء الله.

وأضاف: العذر عند الله، وسيبقى الخزي والعار يلاحق الحكام الخونة ومشايخهم والشعوب العربية المتخاذلة عن نصرة إخوانهم.

ويأتي تصريح عبد القوي عقب اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني، فجر أمس الاثنين، لسفينة "مادلين" التي كانت تقل ناشطين دوليين متضامنين مع غزة في محاولة لكسر الحصار البحري المفروض على القطاع.

حيث سيطر كوماندوز البحرية الإسرائيلية على السفينة واعتقل جميع المشاركين، مما حال دون وصول المساعدات الإنسانية لأهل غزة. وقد أثار هذا الاعتداء موجة غضب وتنديد واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، مع دعوات مستمرة لدعم غزة وإنهاء الحصار المفروض عليها.

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