١٠‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١٠:٢٥ ص
رمز الخبر: 85857276
T T
٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

سمات

وزير الأوقاف المصري السابق:

رسالة "سفينة مادلين" وصلت إلى العالم رغم منع الاحتلال الصهيوني وصول المساعدات

١٠‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١٠:٢٥ ص
رمز الخبر: 85857276
رسالة "سفينة مادلين" وصلت إلى العالم رغم منع الاحتلال الصهيوني وصول المساعدات

طهران/ 10 حزيران/يونيو/إرنا- عبر وزير الأوقاف المصري السابق "سلامة عبد القوي"، عن استنكاره الشديد لاعتقال الاحتلال جميع المشاركين في سفينة "مادلين" المتجهة إلى غزة، مؤكدا أن الرسالة التي حملتها السفينة وصلت للعالم رغم منع وصول المساعدات.

وقال عبد القوي: إن الكيان القذر ألقى القبض على جميع المشاركين في سفينة مادلين، ولم تصل المساعدات لأهل غزة، لكن الرسالة وصلت للعالم كله، وسيكون لها ما بعدها من الخير إن شاء الله.

وأضاف: العذر عند الله، وسيبقى الخزي والعار يلاحق الحكام الخونة ومشايخهم والشعوب العربية المتخاذلة عن نصرة إخوانهم.

ويأتي تصريح عبد القوي عقب اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني، فجر أمس الاثنين، لسفينة "مادلين" التي كانت تقل ناشطين دوليين متضامنين مع غزة في محاولة لكسر الحصار البحري المفروض على القطاع. 

حيث سيطر كوماندوز البحرية الإسرائيلية على السفينة واعتقل جميع المشاركين، مما حال دون وصول المساعدات الإنسانية لأهل غزة. وقد أثار هذا الاعتداء موجة غضب وتنديد واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، مع دعوات مستمرة لدعم غزة وإنهاء الحصار المفروض عليها.

انتهى**3276
 

٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

سمات

تعليقك

You are replying to: .