36 شهيدا في غزة بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر الیوم

کما أفادت مصادر في مستشفيات غزة، باستشهاد 20 مواطنًا وأصيب أكثر من 123 من منتظري المساعدات في قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد مستشفى القدس: إن 12 شهيدا وصلوا للمستشفى إضافة لأكثر من 124 بعد إطلاق النار عليهم بشكل مباشر خلال انتظارهم المساعدات قرب محور "نتساريم" جنوب مدينة غزة.

كما وصل 7 شهداء وعشرات الإصابات بينها إصابات خطيرة، إلى مستشفى الأقصى ومستشفى العودة، بعد استهدافهم بقصف مدفعي وهجوم من طائرات كواد كابتر، خلال تجمهر المواطنين بالقرب من شارع صلاح الدين والطريق الساحلي، بانتظار المساعدات.

وافاد مصدر طبي من مستشفى ناصر بغزة: باستشهاد 3 مواطنا في قصف إسرائيلي لخيام نازحين في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة.

کما أفاد مراسل الجزيرة بشن غارات جوية إسرائيلية على منازل سكنية في حي بطن السمين بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

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