١٠‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١١:٥٢ ص
رمز الخبر: 85857376
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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جيش الاحتلال يستهدف الحديدة في جنوب اليمن

١٠‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١١:٥٢ ص
رمز الخبر: 85857376
جيش الاحتلال يستهدف الحديدة في جنوب اليمن

طهران/ 10 حزيران/يونيو/إرنا- أعلنت مصادر إخبارية عن شن جيش الاحتلال الصهيوني هجوما على مدينة الحديدة في جنوب اليمن.

وأعلنت قناة المسيرة اليمنية انه استهدف جيش الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم الثلاثاء، مدينة الحديدة في اليمن، مرتين.
كما أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، أن سفنا حربية تابعة للبحرية الإسرائيلية استهدف صباح اليوم، أهدافا تابعة لحركة أنصار الله في ميناء الحديدة في اليمن. 

وكانت وسائل إعلام تابعة لحركة أنصار الله، أفادت صباح اليوم الثلاثاء، بشن طيران الاحتلال الصهيوني غارات على مدينة الحديدة، قبل أن تؤكد وسائل إعلام إسرائيلية أن الهجوم على اليمن جاء من البحر.

ويأتي العدوان الإسرائيلي الجديد، بعد ساعات من إصدار جيش الاحتلال الصهيوني، مساء أمس الاثنين، أوامر بإخلاء ثلاثة موانئ يمنية بعد إعلانه اعتراض صاروخ أطلقته انصار الله على مطار بن غوريون في تل أبيب.

وطاولت أوامر الإخلاء الإسرائيلية موانئ رأس عيسى والحديدة والصليف، التي تعرضت لضربات إسرائيلية في وقت سابق. وكان جيش الاحتلال قد أعلن، في وقت سابق من الاثنين، اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن.
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٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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