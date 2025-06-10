جيش الاحتلال يستهدف الحديدة في جنوب اليمن

وأعلنت قناة المسيرة اليمنية انه استهدف جيش الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم الثلاثاء، مدينة الحديدة في اليمن، مرتين.

كما أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، أن سفنا حربية تابعة للبحرية الإسرائيلية استهدف صباح اليوم، أهدافا تابعة لحركة أنصار الله في ميناء الحديدة في اليمن.

وكانت وسائل إعلام تابعة لحركة أنصار الله، أفادت صباح اليوم الثلاثاء، بشن طيران الاحتلال الصهيوني غارات على مدينة الحديدة، قبل أن تؤكد وسائل إعلام إسرائيلية أن الهجوم على اليمن جاء من البحر.

ويأتي العدوان الإسرائيلي الجديد، بعد ساعات من إصدار جيش الاحتلال الصهيوني، مساء أمس الاثنين، أوامر بإخلاء ثلاثة موانئ يمنية بعد إعلانه اعتراض صاروخ أطلقته انصار الله على مطار بن غوريون في تل أبيب.

وطاولت أوامر الإخلاء الإسرائيلية موانئ رأس عيسى والحديدة والصليف، التي تعرضت لضربات إسرائيلية في وقت سابق. وكان جيش الاحتلال قد أعلن، في وقت سابق من الاثنين، اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن.

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