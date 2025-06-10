لاعب شطرنج ايراني يتألق في منافسات دبي الدولية

أقيمت بطولة دبي الدولية للشطرنج في الإمارات العربية المتحدة في 5 حزيران/ يونيو، وفاز لاعب الشطرنج الايراني نيكوكار بالمسابقة في المجموعة بالجدول تحت تصنيف 2300، بعد أن حصل على 7.5 نقطة من 9 جولات دون هزيمة، ليرفع تصنيفه الى 32 نقطة.

والجدير بالذكر ان اللاعب الايراني نيكوكار من مواليد مدينة ايلام في 15 كانون الأول/ديسمبر 2002، حاصل على بكالوريوس في العلوم الرياضية،وقد قدّم أداءً مميزا في المسابقات المحلية والدولية من خلال مشاركته مع المنتخبين الوطنيين الإيرانيين للناشئين والشباب في السنوات الاخيرة.

وتشمل إنجازاته الفوز ببطولة إيران للشباب تحت 18 سنة في عام 2019، والحصول على المركز الثالث في بطولة البلاد للكبار في نفس العام، والفوز بمسابقة كأس تفريشي الدولية عام 2022، والفوز بمسابقة تشوبوك الدولية 2023، والفوز بمسابقة السليمانية الدولية في العراق 2024.

كما فاز نيكوكار أيضا بلقب الوصيف في مسابقة السليمانية الدولية 2022، والوصيف في مسابقة بيتاو التركية 2024، والمركز الثالث المشترك في بطولة غرب آسيا في عام 2023.

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