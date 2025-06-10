١٠‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١١:٣٠ ص
رمز الخبر: 85857391
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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لاعب شطرنج ايراني يتألق في منافسات دبي الدولية

١٠‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١١:٣٠ ص
رمز الخبر: 85857391
لاعب شطرنج ايراني يتألق في منافسات دبي الدولية

إيلام /10 حزيران/يونيو/إرنا -فاز لاعب الشطرنج الايراني الشاب "مهدي نيكوكار" باللقب الأول في بطولة دبي الدولية للشطرنج في الإمارات العربية المتحدة والتي شارك فيها لاعبون من نحو 50 دولة حول العالم.

أقيمت بطولة دبي الدولية للشطرنج في الإمارات العربية المتحدة  في 5 حزيران/ يونيو، وفاز لاعب الشطرنج الايراني نيكوكار بالمسابقة في المجموعة بالجدول تحت تصنيف 2300، بعد أن حصل على 7.5 نقطة من 9 جولات دون هزيمة، ليرفع تصنيفه الى 32 نقطة.

والجدير بالذكر ان اللاعب الايراني نيكوكار من مواليد مدينة ايلام  في 15 كانون الأول/ديسمبر 2002، حاصل على بكالوريوس في العلوم الرياضية،وقد قدّم أداءً مميزا في المسابقات المحلية والدولية من خلال مشاركته مع المنتخبين الوطنيين الإيرانيين للناشئين والشباب في السنوات الاخيرة.

وتشمل إنجازاته الفوز ببطولة إيران للشباب تحت 18 سنة في عام 2019، والحصول على المركز الثالث في بطولة البلاد للكبار في نفس العام، والفوز بمسابقة كأس تفريشي الدولية عام 2022، والفوز بمسابقة تشوبوك الدولية 2023، والفوز بمسابقة السليمانية الدولية في العراق 2024.

كما فاز نيكوكار أيضا بلقب الوصيف في مسابقة السليمانية الدولية 2022، والوصيف في مسابقة بيتاو التركية 2024، والمركز الثالث المشترك في بطولة غرب آسيا في عام 2023.

انتهى**ر.م

٠ Persons
journalistرباب ابراهیم مصطفی

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