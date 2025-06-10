وزيرة الثقافة الروسية تصل إلى طهران للمشاركة في الأسبوع الثقافي الروسي

ووصلت وزيرة الثقافة الروسية مع وفد من كبار المسؤولين الثقافيين في الاتحاد الروسي، إلى طهران اليوم الثلاثاء، للمشاركة في الأسبوع الثقافي الروسي في إيران وعقد مشاورات واجتماعات ثنائية مع المسؤولين الثقافيين الإيرانيين.

ويعقد الأسبوع الثقافي الروسي في قاعة "وحدت" بطهران، بمشاركة أكثر من 110 فنانين روسيين بارزين في مختلف مجالات الموسيقى والسينما والفنون التشكيلية، إلى جانب وفد رسمي ولجنة ثقافية تضم أكثر من 130 شخصا.

ومن بين برامج الأسبوع الثقافي الروسي في إيران عقد حفل سيمفوني لتشايكوفسكي الروسي بالعاصمة طهران وفي محافظة أصفهان، وبرامج تتعلق بمجموعة ليزجينكا الفنية الكبيرة، وإقامة أسبوع الفيلم الروسي بالعاصمة طهران وكذلك في أصفهان، وإقامة اجتماع خاص حول السينما الروسية، وإقامة معرض ثقافي وحرف يدوية.

ويأتي هذا الحدث الثقافي في إطار معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، التي تم توقيعها في يناير 2025، والتي أكدت على توسيع العلاقات الثقافية والفنية.

انتهى**3276